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28 декабря • обновлено в 07:05
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Готовятся к обмену? В Харькове отпустили подозреваемого в убийствах трех бизнесменов

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Суд в Харькове освободил из-под стражи подозреваемого в убийствах трех местных предпринимателей Максима Мысика.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил юрист Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рысенко. Также он обнародовал документы, подтверждающие это.

Как известно, Мысика обвиняют в убийствах руководителя известной в Харькове фирмы "Омега-Автопоставка" Ярослава Бисаги в августе 2013 года и Евгения Слоневского и Олега Литвинова в ресторане "Норма" в марте 2014 года, а также в подготовке покушения на депутата областного совета и бизнес-партнера Арсена Авакова Игоря Котвицкого.

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В Харькове отпустили подозреваемого в убийствах 3 бизнесменов

В Харькове отпустили подозреваемого в убийствах 3 бизнесменов

Иллюстрация

Прокуратура 24 декабря подала ходатайство об изменении меры пресечения обвиняемому в двойном убийстве на личное обязательство, а 26 декабря суд принял соответствующее решение.

По словам Рысенко, о том, что Мысик освобождается в рамках обмена, указано прямо в тексте постановления.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Обмен пленными
Место
Украина Харьков
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