Готовятся к обмену? В Харькове отпустили подозреваемого в убийствах трех бизнесменов

Суд в Харькове освободил из-под стражи подозреваемого в убийствах трех местных предпринимателей Максима Мысика.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил юрист Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рысенко. Также он обнародовал документы, подтверждающие это.
Как известно, Мысика обвиняют в убийствах руководителя известной в Харькове фирмы "Омега-Автопоставка" Ярослава Бисаги в августе 2013 года и Евгения Слоневского и Олега Литвинова в ресторане "Норма" в марте 2014 года, а также в подготовке покушения на депутата областного совета и бизнес-партнера Арсена Авакова Игоря Котвицкого.
В Харькове отпустили подозреваемого в убийствах 3 бизнесменов
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Прокуратура 24 декабря подала ходатайство об изменении меры пресечения обвиняемому в двойном убийстве на личное обязательство, а 26 декабря суд принял соответствующее решение.
По словам Рысенко, о том, что Мысик освобождается в рамках обмена, указано прямо в тексте постановления.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об условиях обмена пленными до конца 2019 года.
В обществе распространилась информация о том, что украинская сторона якобы планирует передать террористам "Л/ДНР" в процессе обмена пленными бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в расстреле активистов на Институтской 20 февраля 2014 года.
В частности, речь шла об Олеге Янишевском, Павле Аброськине, Сергее Зинченко, Сергее Тамтуре и Александре Маринченко. Перед этим последнего даже отпустили из СИЗО под домашний арест.
После этого общественная организация "Семья героев Небесной Сотни" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не допустить выдачи в рамках обмена пленными экс-беркутовцев, подозреваемых в убийстве 48 человек на Майдане в 2014 году.
На скандал отреагировал адвокат Валентин Рыбин и заявил, что Украина вычеркнула из списка на обмен трех экс-бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.
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