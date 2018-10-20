''Готовят террористов с пеленок'': сеть шокировало обращение с детьми в России

В сети опубликовали фотографии детей в Российской Федерации с оружием в руках, которые привели пользователей в шок.

Снимками поделился блогер Alex Vitauskas в Twitter, подписав их "Ничего особенного, просто детский садик в РФ".

"Юных террористов, не умеющих еще даже читать и писать, здесь готовят с пеленок в полном смысле этого слова. Как мальчиков, так и девочек. Уже совсем скоро они подрастут, и теракты в учебных заведениях станут для россиян обыденностью", - отметил он.

Также блогер выложил фотографии из детского лагеря "Артек" в оккупированном Россией Крыму.

"ЦРУ вкладывает оружие в руки украинских детей, готовя их к геноциду русскоязычного населения! Да подожди ты, это же из "Артека" фото. Мы его от фашистов освободили. Всегда знал, что патриотическое воспитание должно начинаться с детства. Диды воевали! Крым наш! Америка, трепещи!" - прокомментировал он снимки.

Пользователи возмутились милитаризацией детского сознания. "Будущее мясо", "Латентные убийцы", "Православный ИГИЛ", - отметили они.

Ничего особенного. Просто детский садик в РФ. Юных террористов, не умеющих еще даже читать и писать, здесь готовят с пеленок в полном смысле этого слова. Как мальчиков, так и девочек. Уже совсем скоро они подрастут, и теракты в учебных заведениях станут для россиян обыденностью pic.twitter.com/BV0czTiPr8 — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 20 октября 2018 г.

- ЦРУ вкладывает оружие в руки украинских детей,готовя их к геноциду русскоязычного населения!

- Да подожди ты,это же из Артека фото. Мы его от фашистов освободили.

- Всегда знал,что патриотическое воспитание должно начинаться с детства. Диды воевали! Крым наш! Америка, трепещи! pic.twitter.com/Pue0FSqxwB — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 20 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.