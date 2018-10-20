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''Готовят террористов с пеленок'': сеть шокировало обращение с детьми в России

4.7тЧитать материал на украинском

В сети опубликовали фотографии детей в Российской Федерации с оружием в руках, которые привели пользователей в шок.

Снимками поделился блогер Alex Vitauskas в Twitter, подписав их "Ничего особенного, просто детский садик в РФ".

"Юных террористов, не умеющих еще даже читать и писать, здесь готовят с пеленок в полном смысле этого слова. Как мальчиков, так и девочек. Уже совсем скоро они подрастут, и теракты в учебных заведениях станут для россиян обыденностью", - отметил он.

''Готовят террористов с пеленок'': сеть шокировало обращение с детьми в России
''Готовят террористов с пеленок'': сеть шокировало обращение с детьми в России
''Готовят террористов с пеленок'': сеть шокировало обращение с детьми в России
''Готовят террористов с пеленок'': сеть шокировало обращение с детьми в России

Также блогер выложил фотографии из детского лагеря "Артек" в оккупированном Россией Крыму.

''Готовят террористов с пеленок'': сеть шокировало обращение с детьми в России
''Готовят террористов с пеленок'': сеть шокировало обращение с детьми в России
''Готовят террористов с пеленок'': сеть шокировало обращение с детьми в России
Новости
Бойня в Керчи: в сети показали знаковые фото детей с оружием в Крыму
''Готовят террористов с пеленок'': сеть шокировало обращение с детьми в России

"ЦРУ вкладывает оружие в руки украинских детей, готовя их к геноциду русскоязычного населения! Да подожди ты, это же из "Артека" фото. Мы его от фашистов освободили. Всегда знал, что патриотическое воспитание должно начинаться с детства. Диды воевали! Крым наш! Америка, трепещи!" - прокомментировал он снимки.

Пользователи возмутились милитаризацией детского сознания. "Будущее мясо", "Латентные убийцы", "Православный ИГИЛ", - отметили они.

''Готовят террористов с пеленок'': сеть шокировало обращение с детьми в России

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

Место
Россия
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Пигин Макс
Пигин Макс
А значит вот эта картинка http://укроп.org/wp-content/uploads/2016/12/1-6.jpg никого в шок не повергает?
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Пигин Макс
Пигин Макс
А вот эта https://pbs.twimg.com/media/Dp-736oXcAAe9Nk.jpg ?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Деды не добили недобитков, вот внуки тренируются
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Защитники Родины, вообще-то. У нас в союзе и в укре, в том числе, были военные классы, и не для терроризма вовсе. Как будто народ не знает тут, фигню пороть...
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Шевцов Ростислав
Шевцов Ростислав
Аполлон Безобразов, увы даже в ссср не говорили что все сдохнут в ядерном мраке - и только русские после ядерного Физдеца в рай / коммунизм попадут - а Путин этот бред озвучил ....
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