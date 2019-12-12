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12 декабря • обновлено в 15:48
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"Готовят теракты против мирных!" Оккупанты пошли на новую подлость против ВСУ на Донбассе

1.1т
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Российско-оккупационные войска на Донбассе не только нагло обстреливают позиции украинских воинов, но и ведут активную информационную войну против ВСУ.

В частности, продолжают осуществлять информационные мероприятия по дискредитации Объединенных сил и срыва мирных инициатив Украины. Об этом сообщил полковник Максим Праута, передает пресс-центр Министерства обороны Украины.

В частности, 11 декабря ряд российских и подконтрольных оккупантам СМИ распространили видео об обнаружении "схрона с боеприпасами", который якобы заложили украинские разведчики на подконтрольной оккупационной администрации территории возле одного из районов разведения сил – у Станицы Луганской.

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Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

antikor.com.ua

В то же время провокационно утверждалось, что более 280 мин и 32 000 патронов различного калибра должны быть использованы якобы для проведения террористических актов против мирного населения.

"Очевидно, что скрытое размещение такого количества боеприпасов является практически невозможной задачей для любой спецслужбы в существующих условиях жесткого контрразведывательного режима на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, который обеспечивается непосредственно офицерами ФСБ РФ", – отметил полковник.

По его словам, Главное управление разведки информацией четко установило, что на самом деле указанные боеприпасы скрывало именно командование отдельных подразделений 2 АК оккупационных войск – с целью дальнейшей наживы на их незаконной продаже.

"Поэтому "МГБ ЛНР" решило использовать этот факт для проведения очередной антиукраинской информационной акции", – добавил Праута.

Как сообщал OBOZREVATE, двое украинских военных получили ранения в результате боевых действий на Донбассе в среду, 11 декабря. Таким образом, Россия не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращения огня, о котором договорились на встрече "нормандской четверки".

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Автор
Марта Рок
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ООС Новости Донбасса
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