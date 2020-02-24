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24 февраля • обновлено в 16:01
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Готовят танки и САУ: на Донбассе засекли опасные маневры России

1.7т
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Российские оккупанты на Донбассе интенсивно начали укреплять позиции своей артиллерии и проводить учения для отработки ударов по позициям Объединенных сил.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины со ссылкой на данные Главного управления разведки.

В сообщении уточняется, что командование российских оккупационных войск наращивает подготовку соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК к активизации боевых действий.

САУ

САУ

Армейский вестник

В частности, противник увеличил интенсивность тренировок артиллерийских подразделений по отработке нанесения ударов по уточненным целям в глубине обороны ОС и огневой поддержке своих передовых подразделений в условиях обострения обстановки.

Кроме того, российские оккупанты оборудуют новые огневые позиции для самоходных артиллерийских установок (САУ) и танков, а также создают дополнительный запас артиллерийских боеприпасов в районах передовых позиций.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в начале февраля российская комиссия на Донбассе проверила готовность террористов к применению артиллерийских подразделений с выполнением стрельб в составе минометных батарей и артиллерийских дивизионов.

  • Все это отрабатывалось во взаимодействии с разведывательными подразделениями.

  • 13 февраля стало известно, что террористы "Л/ДНР" устроили провокационные обстрелы позиций Объединенных сил, хвастаясь подготовкой перед высокопоставленными кураторами из России.

  • А 17 февраля на Донбассе российские войска устроили сборы командиров батальонов под руководством Южного военного округа ВС РФ. Оккупанты занимались командно-штабными тренировками по управлению войсками и огнем артиллерии.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Министерство обороны Украины Главное управление разведки
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
фото в студию)
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Oleg Korshun
Oleg Korshun
Захаров Дмитрий, да понимаешь, аккумулятор на спутнике сел. Неуспели.
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