Российские оккупанты на Донбассе интенсивно начали укреплять позиции своей артиллерии и проводить учения для отработки ударов по позициям Объединенных сил.
Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины со ссылкой на данные Главного управления разведки.
В сообщении уточняется, что командование российских оккупационных войск наращивает подготовку соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК к активизации боевых действий.
САУ
Армейский вестник
В частности, противник увеличил интенсивность тренировок артиллерийских подразделений по отработке нанесения ударов по уточненным целям в глубине обороны ОС и огневой поддержке своих передовых подразделений в условиях обострения обстановки.
Кроме того, российские оккупанты оборудуют новые огневые позиции для самоходных артиллерийских установок (САУ) и танков, а также создают дополнительный запас артиллерийских боеприпасов в районах передовых позиций.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в начале февраля российская комиссия на Донбассе проверила готовность террористов к применению артиллерийских подразделений с выполнением стрельб в составе минометных батарей и артиллерийских дивизионов.
Все это отрабатывалось во взаимодействии с разведывательными подразделениями.
13 февраля стало известно, что террористы "Л/ДНР" устроили провокационные обстрелы позиций Объединенных сил, хвастаясь подготовкой перед высокопоставленными кураторами из России.
А 17 февраля на Донбассе российские войска устроили сборы командиров батальонов под руководством Южного военного округа ВС РФ. Оккупанты занимались командно-штабными тренировками по управлению войсками и огнем артиллерии.
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