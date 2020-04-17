Готовят снайперов под прикрытием карантина: разведка узнала о подлости террористов на Донбассе

Российские оккупанты на Донбассе решили использовать режим карантина для сокрытия подготовки диверсионных групп и снайперских пар.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, Главному управлению разведки стало известно, что в предпасхальную неделю российское оккупационное командование проводило активную подготовку по этим направлениям вне полигонов.

"В то же время противник интенсивно пополнял запасы боекомплекта в передовых подразделениях, в том числе боеприпасами для стрелкового оружия и гранатометов", – говорится в сводке.

Российский снайпер pervoe.fm

Однако защитники Украины заверили, что контролируют обстановку на линии боевого соприкосновения и готовы дать достойный вооруженный отпор на коварные враждебные действия со стороны российско-оккупационных войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее разведка узнала, что российские оккупанты на Донбассе решили воспользоваться карантином и нарастить количество тяжелой артиллерии возле линии разграничения. Так, на отдельных направлениях было замечено выдвижение противником на ранее подготовленные огневые позиции более 20 единиц тяжелого вооружения, включая 122-мм гаубицы и 122-мм реактивные системы залпового огня "Град".