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17 апреля • обновлено в 14:35
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Готовят снайперов под прикрытием карантина: разведка узнала о подлости террористов на Донбассе

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Российские оккупанты на Донбассе решили использовать режим карантина для сокрытия подготовки диверсионных групп и снайперских пар.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, Главному управлению разведки стало известно, что в предпасхальную неделю российское оккупационное командование проводило активную подготовку по этим направлениям вне полигонов.

"В то же время противник интенсивно пополнял запасы боекомплекта в передовых подразделениях, в том числе боеприпасами для стрелкового оружия и гранатометов", – говорится в сводке.

Российский снайпер

Российский снайпер

pervoe.fm

Однако защитники Украины заверили, что контролируют обстановку на линии боевого соприкосновения и готовы дать достойный вооруженный отпор на коварные враждебные действия со стороны российско-оккупационных войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее разведка узнала, что российские оккупанты на Донбассе решили воспользоваться карантином и нарастить количество тяжелой артиллерии возле линии разграничения. Так, на отдельных направлениях было замечено выдвижение противником на ранее подготовленные огневые позиции более 20 единиц тяжелого вооружения, включая 122-мм гаубицы и 122-мм реактивные системы залпового огня "Град".

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Министерство обороны Украины Главное управление разведки
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Виктория Довгань, ты пишешь гoвно!
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Alex Mak
Alex Mak
Кристина Cтефанова, ты пишеш го.вно!
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Агитка в лучших традициях геббельсовской пропаганды. И "коварно" тут, и "подло", не хватает только "оружия возмездия". Привет немодерирующему модеру
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