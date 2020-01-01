Готовят новый удар? Стало известно о подозрительном поведении оккупантов на Донбассе

Российские наемники на Донбассе блокируют передвижение патрулей СММ ОБСЕ, что вызывает подозрение.

Такое заявление сделала украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. В ежедневном отчете от 31 декабря 2019 СММ ОБСЕ информирует об отказе патрулю Миссии в проезде на временно оккупированную территорию Донецкой области из-за блокпостов возле населенных пунктов Верхнешироковское (быв. Октябрь) и Приморское.

СММ ОБСЕ

Кроме того, представители вооруженных формирований Российской Федерации не позволили наблюдателям войти на территорию объекта вооруженных формирований возле населенного пункта Михайловка.

"Такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и передвижения или подготовку войск", – подчеркнули наблюдатели.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 31 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений по вооружению БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь среди наших военных нет.

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