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3 февраля • обновлено в 10:05
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"Готовьтесь к войне": в СНБО сообщили, как выбьют оккупантов с Донбасса

1.7т
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Для предотвращения полномасштабного вторжения России в Украине нужно сделать украинский народ сильным в максимально короткие для государства сроки – 3-5 лет.

Об этом в интервью "Фактам" рассказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, генерал-майор Сергей Кривонос.

"Хочешь мира – готовься к войне. Первый шаг – это движение сопротивления. Подробности озвучить не могу, это отдельная закрытая тема. Если вкратце, то нужно, чтобы в каждом населенном пункте – селе, райцентре, городе – были люди, способные дать отпор в случае агрессии и превратить жизнь оккупантов в ад. Любыми способами – взрывая, нанося врагу точечные удары и т. д." – пояснил он.

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Кривонос отметил, что в Кремле должны понять, что оккупация украинских земель им не по зубам: "вход рубль, а выход – десять".

"Второй шаг и основа программы – территориальная оборона. Чтобы в случае чего в максимально короткое время взять под контроль стратегически важные объекты государственной и местной инфраструктуры. Принцип территориальной обороны – я защищаю себя, свою семью, свой дом, улицу, село, город, мне здесь чужаки не нужны. Одним из ярких примеров территориальной обороны стало Сватово Луганской области. Когда там в 2014 году появились "зеленые человечки", проукраинские активисты вышвырнули их оттуда", – акцентировал заместитель секретаря СНБО.

Кривонос подытожил, что на фронте должна воевать армия, а в тылу подготовленные и мотивированные граждане будут обеспечивать порядок и нормальное функционирование всех государственных органов.

Оккупанты на Донбассе

Оккупанты на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представители Украины и России на переговорах в Минске обсудили девять возможных участков для нового разведения войск на Донбассе.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Персона
Сергей Кривонос
Место
Украина
Теги
Донбасс СНБО
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