Готовится захват плацдарма: Тука предупредил об опасности на Донбассе

В районе поселка Станица Луганская Луганской области на левом берегу реки Северский Донец, контролируемом террористами, утром 27 июня было замечено "большое скопление живой силы".

"Сегодня утром от жителей поступила достаточно тревожная информация". Об этом OBOZREVATEL рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Дело в том, что правый берег Северского Донца контролируем мы, а левый берег контролируют террористы. На левом берегу имеется господствующая высота. На этой высоте и в районе еще двух населенных пунктов люди заметили большое скопление живой силы в таких объемах, в каких они не видели за несколько лет. Сами местные жители по этому поводу очень встревожены", – сообщил он.

Станица Луганская, иллюстрация 5 канал

В этом контексте замминистра напомнил о случае, который произошел в том же месте в 2016 году. "В 2016 году террористы провели подлый, но характерный для них прием. В один из дней, в конце времени работы КПВВ, когда они со своей территории выпустили последнюю партию гражданских, за спинами этих гражданских через мост перешли 4 сепаратиста. Они спрятались под неразрушенным перекрытием моста. Наши на эти действия почему-то никак не отреагировали. Была команда наблюдать. Пока наши наблюдали, эти там оборудовали полноценный блокпост. На нашей стороне реки. Таким образом, мало того, что они перебрались на нашу сторону реки, так они еще и полностью контролировали мостовую переправу".

По оценкам Туки, "в случае если у них возникнет соблазн повторить подобный маневр, то здесь можем уповать исключительно на нашу разведку и наших военнослужащих, потому что на вопли, крики и демарши со стороны импотентного ОБСЕ я абсолютно не рассчитываю".

"Я не исключаю того, что у террористов может возникнуть такой соблазн – с помощью поддержки регулярных войск Российской Федерации воспользоваться отведением украинских войск непосредственно с берега, стремительно перебраться и захватить плацдарм уже на нашем берегу", – убежден он.

Тука также рассказал о другом косвенном подтверждении таких опасений - по данным разведки, "на одном из совещаний у Пасечника один из местных "руководителей", "крепкий хозяйственник", докладывал, что они уже подготовили металлическую сборно-разборную конструкцию, которую можно будет использовать в качестве переправы, не дожидаясь ремонта поврежденного моста для переправки транспорта".

Таким образом, "приготовленная конструкция у них уже есть. Будут они ее использовать или нет – не знаю", – резюмировал Тука.

Как писал OBOZREVATEL, возле контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Станица Луганская" в среду, 26 июня, начался первый этап отвода украинских подразделений.

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