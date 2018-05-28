"Готовится к худшему": назван самый большой кошмар Путина

Самый большой кошмар для главы России Владимира Путина - увидеть Украину в НАТО.

Такое мнение выразил бизнесмен Евгений Платон на своей странице в Facebook, ссылаясь на аналитический обзор американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor.

"США призывали укрепить восточный фронт НАТО, который Вашингтон рассматривает в виде оборонительных шагов по развертыванию войск и инициатив по сдерживанию Москвы" - написал Платон.

Он также напомнил прогнозы о том, что в долгосрочной перспективе недоверие между США и Россией будет только расти.

"Обе страны будут сосредоточены на долгосрочных оборонных инициативах, так как они обе готовятся к длительному периоду взаимной враждебности. Мантра, которую и США, и Россия поют на свой лад, планируя свои действия на несколько напряженных лет вперед, звучит примерно так: "Надеясь на лучшее, готовиться к худшему", - написал бизнесмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России рассказали, чего боится Путин.