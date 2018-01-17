Готовили с 2005 года: всплыли детали подлого плана России по Крыму

Российская Федерация планировала захватить часть территории Украины, полуостров Крым, с 2005 года.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на допросе по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича, передает РБК-Украина.

"Я лично считаю, что угроза от РФ существовала всегда. Вопрос в том, какой была степень угрозы. Новым витком угрозы был 2005 год, когда в Украине стал президентом Виктор Ющенко", - подчеркнул он.

По словам Кислицы, именно тогда РФ начала реальное планирование, как контролировать Украину.

"События февраля 2014 стали реализацией фактически планов, которые были с 2005 года. Такие действия, как захват административных зданий, - это нарушение норм международного права. Это указано в любом учебнике по международному праву. РФ совершила акт вооруженной агрессии и акт захвата части Украины", - уточнил заместитель министра.

О событиях в Крыму он отметил следующее.

"В Крыму происходил, по моему мнению, незаконный захват с применением иностранных войск. Мне известно о захвате здания ВР АР Крым, офисов министерства внутренних дел, а также о блокировании аэропорта и воинских частей", - сказал Кислица.

Как сообщал "Обозреватель", в России раскрыли новую позицию по Крыму и Донбассу.