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Готовили "контрабанду": в Украине разоблачили подлую провокацию ФСБ

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Россия затеяла новую провокацию, в рамках которой планируется показательное задержание граждан Украины за якобы попытку контрабанды российской продукции военного назначения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Отмечается, что ранее ИС стало известно, что сотрудники управления ФСБ РФ по Курской области через агентуру в среде российских контрабандистов ищут исполнителей из числа украинских граждан, готовых организовать перемещение из РФ на территорию Украины партии комплектующих российского производства, необходимых для ремонта украинской военной техники.

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Российско-украинская граница

Российско-украинская граница

Униан

Мотивацией для украинцев должны были стать денежные средства. Спецслужба планировала задержать "контрабандистов" при пересечении границы, чтобы создать пропагандистскую картинку.

Тымчук рассказал, что данные о провокации были подтверждены новыми фактами. В РФ тема поставок российских комплектующих в Украину глубоко прорабатывается и планируется быть реализованной в ближайшее время.

Так, по информации группы ИС, военной прокуратуре РФ, со ссылкой на распоряжение заместителя Генпрокурора РФ Л. Коржинека, поручается срочно организовать проверки в поднадзорных воинских частях и профильных ремонтных предприятиях во взаимодействии с органами прокуратуры субъектов РФ и территориальными органами ФСБ РФ.

ФСБ

ФСБ

Комсомольская правда

Под контроль попали также факты реализации запасных частей в Украину напрямую или через третьи страны под видом металлолома, начиная с 2014 года.

Определили в РФ и крайний срок такой проверки – 30 марта 2019 года.

Тымчук также предупредил, что к этому моменту могут быть приурочены громкие пропагандистские акции росТВ, цель которых – все также усилить "негативный эффект" внутри украинского общества накануне и в день выборов президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ФСБ России поручила руководству "МГБ ДНР" и "МГБ ЛНР" обеспечить максимально возможное влияние на предстоящие выборы президента Украины.

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Темы
Российско-украинский конфликтроссийская пропаганда
Персона
Дмитрий Тымчук
Место
Украина
Теги
ФСБИнформационное сопротивление
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Хохлы продолжают это хавать??
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Говорящая каска не в курсе, что месяц назад одного украинского контрабандиста уже приговорили?
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Вислоухие опять попались . Сейчас будут вопить что это типа провокация ,спиваты гымн и дистать в шаровары .
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