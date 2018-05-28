"Готовилась к выпускному": что известно о трагически погибшей на Донбассе девочке

У 15-летней Дарьи Каземировой, которая погибла в понедельник, 28 мая, в результате минометного огня боевиков по мирном поселке Железное (Торецкое) Донецкой области, практически не было шансов выжить.

Как сообщает "24 канал", место, в которое попал снаряд, расположено на окраине села, нет ни одного стратегически важного объекта, куда могли бы целить боевики.

Однако вблизи дома, в котором жила погибшая, разорвались целых две мины. Одна - в 20 метрах от жилища, вторая, которая и убила школьницу, залетела прямо во двор.

"Дашенька, 25 мая ей было 15 лет, ребенок стремился учиться, экзамены сдавать. 9 класс, к выпускному готовилась. Она в седьмой школе училась, у меня здесь жила последний месяц. От меня в школу ездила. Они здесь с братом жили", - рассказала бабушка погибшей Елена Евгеньевна.

Как говорят родственники, девочка погибла мгновенно, и шансов выжить у нее не было, потому что 120-я мина взорвалась буквально в 2-3 метрах от нее. Единственное препятствие, которое вряд ли могло спасти Дашу - деревянные доски уборной.

"Взрыв. И все. И я думаю: О! Я здесь был... Вот, 10 метров, сколько здесь. Видно пыль, дым. Подхожу сюда, думаю, туалет мне поломало, почти не завалило. Двери приоткрываю, а там она лежит, внучка. Все", - вспоминает дедушка Виктор Васильевич.

По словам родственников, похороны будут уже в ближайшие дни.

Как писал OBOZREVATEL, накануне были опубликованы фото погибшей школьницы.