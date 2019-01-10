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Готовил теракты: на Донбассе поймали наемника российской спецслужбы

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Сотрудники Службы безопасности Украины под руководством военной прокуратуры Мариупольского гарнизона задержали наемника ФСБ РФ, который готовил теракты на время проведения президентских выборов в Украине.

Об этом сообщается на странице Объединенных сил в Facebook. В период с августа 2018 года по январь 2019 мужчина планировал создание террористической группировки.

"10 января 2019 гражданин К. был задержан при приобретении очередной партии огнестрельного оружия – 3 пистолетов ПМ", – сказано в сообщении.

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На Донбассе поймали российского наемника

На Донбассе поймали российского наемника

Facebook Объединенных сил

Отмечается, что был установлен сговор с сотрудниками ФСБ РФ (с дислокацией в АР Крым) с целью силовой поддержки оппозиционных политических объединений путем совершения террористических актов и массовых беспорядков на территории Украины во время проведения президентских выборов.

Готовил теракты: на Донбассе поймали наемника российской спецслужбы

Facebook Объединенных сил

Готовил теракты: на Донбассе поймали наемника российской спецслужбы

Facebook Объединенных сил

Готовил теракты: на Донбассе поймали наемника российской спецслужбы

Facebook Объединенных сил

По данным правоохранителей, были задокументированы факты приобретения наемником боевых гранат и 11 пистолетов ПМ на общую сумму 5250 долларов США, сбыта им наркотических средств (амфетамина) массой 11 грамм на общую сумму 5000 грн, а также передачи 600 долларов США сотруднику следственных органов, который должен был нанести третьему лицу тяжкие телесные повреждения.

Розыскные действия по месту жительства и работы мужчины продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированный Донецк вернулся сербский снайпер Деян "Деки" Берич, который воевал на стороне террористов на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Ахинея какая-то, амфетамин он тоже в террористических целях сбывал? И с целью совершения теракта в отношении третьего лица по заданию ФСБ дал 600 баксов сотруднику правоохранительных органов (видимо тоже террористу) чтобы тот его отп..ил!?? Ну чистый ржач!!!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Алексей Смирнов, Это же украина, логика оттуда давно ушла))))))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А почему не пишите ''ЯКОБЫ'' про украинских террористов всегда так пишите)))))))))
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Булыкин Юрий
Булыкин Юрий
А сколько их еще поймают перед выборами....
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