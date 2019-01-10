Готовил теракты: на Донбассе поймали наемника российской спецслужбы

Сотрудники Службы безопасности Украины под руководством военной прокуратуры Мариупольского гарнизона задержали наемника ФСБ РФ, который готовил теракты на время проведения президентских выборов в Украине.

Об этом сообщается на странице Объединенных сил в Facebook. В период с августа 2018 года по январь 2019 мужчина планировал создание террористической группировки.

"10 января 2019 гражданин К. был задержан при приобретении очередной партии огнестрельного оружия – 3 пистолетов ПМ", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что был установлен сговор с сотрудниками ФСБ РФ (с дислокацией в АР Крым) с целью силовой поддержки оппозиционных политических объединений путем совершения террористических актов и массовых беспорядков на территории Украины во время проведения президентских выборов.

Facebook Объединенных сил

Facebook Объединенных сил

Facebook Объединенных сил

По данным правоохранителей, были задокументированы факты приобретения наемником боевых гранат и 11 пистолетов ПМ на общую сумму 5250 долларов США, сбыта им наркотических средств (амфетамина) массой 11 грамм на общую сумму 5000 грн, а также передачи 600 долларов США сотруднику следственных органов, который должен был нанести третьему лицу тяжкие телесные повреждения.

Розыскные действия по месту жительства и работы мужчины продолжаются.

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