Готовил теракты: на Донбассе поймали наемника российской спецслужбы

Сотрудники Службы безопасности Украины под руководством военной прокуратуры Мариупольского гарнизона задержали наемника ФСБ РФ, который готовил теракты на время проведения президентских выборов в Украине.
Об этом сообщается на странице Объединенных сил в Facebook. В период с августа 2018 года по январь 2019 мужчина планировал создание террористической группировки.
"10 января 2019 гражданин К. был задержан при приобретении очередной партии огнестрельного оружия – 3 пистолетов ПМ", – сказано в сообщении.
На Донбассе поймали российского наемника
Facebook Объединенных сил
Отмечается, что был установлен сговор с сотрудниками ФСБ РФ (с дислокацией в АР Крым) с целью силовой поддержки оппозиционных политических объединений путем совершения террористических актов и массовых беспорядков на территории Украины во время проведения президентских выборов.
Facebook Объединенных сил
Facebook Объединенных сил
Facebook Объединенных сил
По данным правоохранителей, были задокументированы факты приобретения наемником боевых гранат и 11 пистолетов ПМ на общую сумму 5250 долларов США, сбыта им наркотических средств (амфетамина) массой 11 грамм на общую сумму 5000 грн, а также передачи 600 долларов США сотруднику следственных органов, который должен был нанести третьему лицу тяжкие телесные повреждения.
Розыскные действия по месту жительства и работы мужчины продолжаются.
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