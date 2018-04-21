Крымский доброволец рассказал, как его записали в "убийцы" Поклонской

Оккупационные власти Крыма всячески преследуют граждан, родственники которых пошли добровольцами в АТО или просто выехали на материковую Украину.

Об этом в эфире программы "Грани войны" на ObozTV заявил боец батальона "Азов" из Крыма Алексей Лысенко.

"Я тоже скрывал лицо, не выкладывал фотографии в соцсетях, но органы дознания в России каким-то образом узнали, что я нахожусь в АТО. Приходили с обысками к маме, к папе. Мне даже инкриминируют какое-то "липовое" дело. То ли покушение на Поклонскую (бывший "прокурор" Крыма. - Ред.), то ли поджог какой-то мечети. То есть какой-то бред", - рассказал доброволец.

По его словам, абсурдность ситуации заключается еще в том, что он давно покинул полуостров.

"Причем сам инцидент происходил на момент нахождения меня на востоке Украины. Полный бред, но уголовное дело есть, и они исходя из него могут проводить какие-то следственные действия", - констатировал участник АТО.

Также Левченко подчеркнул, что в рядах ВСУ сейчас воюет достаточно много крымчан.

"Первые составы "Азова" в основном состояли из людей из временно оккупированных территорий: Крым, Донецк, Луганск", - отметил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее правоохранители разоблачили схему, как в Крыму торгуют украинскими паспортами.