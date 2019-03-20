"Готовил отделение Крыма от Украины!" Портников назвал "настоящего сепаратиста"

Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков (1994—1995) готовил отделение Крыма от Украины, он был настоящим сепаратистом.

Об этом в блоге для "Крым.Реалии" написал журналист Виталий Портников, напомнив, что Мешков назначил главой своей администрации россиянина, сформировал правительство из москвичей, ввел московское время.

"Только вот за спиной у него не было "вежливых зеленых человечков". Даже если он и был на связи с российскими спецслужбами – понятно же, что чекисты были и среди его московских назначенцев – то он, в отличие от Аксенова и Константинова, рисковал. Рисковал политической карьерой, даже здоровьем, жизнью – но тем не менее действовал, потому что отличался от будущих руководителей "российского" Крыма убеждениями – пусть антиукраинскими, но убеждениями", - отметил он.

По словам Портникова, мы привыкли думать, что Мешков проиграл, но на самом деле это не он проиграл, а Украина проиграла.

Юрий Мешков МК

"Не Украина вернула себе почти уже утраченный в 1994 году Крым. Это Украину присоединили к Крыму, в котором уже был не нужен Мешков. А потом и к Донбассу. Москва остановила всякую поддержку пророссийских сил в Крыму после победы на президентских выборах Леонида Кучмы", - добавил журналист.

Он подчеркнул, что никакого смысла в российском Крыме для Ельцина и его окружения в этой новой ситуации "укрощения Украины" уже просто не было.

"Украинские спецслужбы получили возможность ликвидировать очаг сепаратизма и избавиться от Мешкова, а Крым, как оказалось, превратился в вотчину криминальных группировок и просто ждал своего часа. Удалось бы России проглотить Украину вместе с Крымом – и никто в Москве никогда и не вспомнил бы о "сакральности" полуострова. Стало не получаться – и Путин "откусил" Крым, не полагаясь на пророссийских политиков и активистов. Просто ввел войска", - отметил Портников.

"Теперь бывший крымский президент недоумевает, как это личности с неоднозначным прошлым стали любимцами Кремля. То, что сама Россия – это такой большой Крым, управляемый такими же личностями с куда большими деньгами и ресурсами, кажется, до сих пор осталось тайной для Юрия Мешкова", - заключил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта подконтрольный РФ Центральный районный суд Симферополя арестовал скандального экс-президента Крыма Юрия Мешкова за "сопротивление сотрудникам полиции".

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