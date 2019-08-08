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Готовил диверсию: на Черкасщине СБУ задержала россиянина со взрывчаткой

1.3т Читать материал на украинском

Служба безопасности Украины задержала в Черкасской области гражданина Российской Федерации, который готовил диверсию на стратегическом объекте ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 8 августа (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Было установлено, что иностранец, который проживал на Черкасщине, изготавливал взрывные вещества и самодельные взрывные устройства. Также он проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому ВСУ.

Новости
СБУ поймала агента ФСБ
СБУ поймала диверсанта из России

СБУ поймала диверсанта из России

Пресс-служба СБУ

По месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли три самодельных взрывных устройства, почти два килограмма химических веществ, электродетонатор, два вида взрывчатых веществ, заметки с химическими формулами, специализированную литературу и схемы создания взрывчатки. Также выявлено материалы, свидетельствующие о сборе иностранцем информации об объекте диверсии.

СБУ поймала диверсанта из России

СБУ поймала диверсанта из России

Пресс-служба СБУ

СБУ поймала диверсанта из России

СБУ поймала диверсанта из России

Пресс-служба СБУ

СБУ поймала диверсанта из России

СБУ поймала диверсанта из России

Пресс-служба СБУ

СБУ поймала диверсанта из России

СБУ поймала диверсанта из России

Пресс-служба СБУ

В СБУ рассказали, что гражданину РФ уже объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. В связи с этим суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ предупредила подготовку спецслужбами РФ террористического акта на одном из арсеналов ВСУ, на котором хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов.

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Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины ВСУ
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Махов Макс
Махов Макс
]{ацапу расеянену, взрывчатку вжопу, и поджигаем. Феерверк Ачинский увидим. Либо дать закрутить лампочку. Проверенный способ, отправить грузом 200, ]{ацапа в его ебеня! Бгггггаааа
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Ни имени "россиянина", ни его его лица намеренно не показывается, иначе фейк сразу же вскроется, как с "минированием" харьковского метро по заказу российских спецслужб
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CARGO 100
CARGO 100
"... изготавливал взрывные вещества и самодельные взрывные устройства." Ну это чтобы их к гранате подствольного гранатомёта привязать ...
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Махов Макс
Махов Макс
CARGO 100, тебе тоже лампочку дать закрутить? Бгггггаааа
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