Готовил диверсию: на Черкасщине СБУ задержала россиянина со взрывчаткой

Служба безопасности Украины задержала в Черкасской области гражданина Российской Федерации, который готовил диверсию на стратегическом объекте ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 8 августа (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Было установлено, что иностранец, который проживал на Черкасщине, изготавливал взрывные вещества и самодельные взрывные устройства. Также он проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому ВСУ.

Новости СБУ поймала агента ФСБ

СБУ поймала диверсанта из России Пресс-служба СБУ

По месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли три самодельных взрывных устройства, почти два килограмма химических веществ, электродетонатор, два вида взрывчатых веществ, заметки с химическими формулами, специализированную литературу и схемы создания взрывчатки. Также выявлено материалы, свидетельствующие о сборе иностранцем информации об объекте диверсии.

СБУ поймала диверсанта из России Пресс-служба СБУ

СБУ поймала диверсанта из России Пресс-служба СБУ

СБУ поймала диверсанта из России Пресс-служба СБУ

СБУ поймала диверсанта из России Пресс-служба СБУ

В СБУ рассказали, что гражданину РФ уже объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. В связи с этим суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ предупредила подготовку спецслужбами РФ террористического акта на одном из арсеналов ВСУ, на котором хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов.

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