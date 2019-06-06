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Гостиницы, заводы и башни: СМИ показали богатства Коломойского и Боголюбова в США

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СМИ рассекретили активы бывших собственников ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в США, о которых стало известно в результате подачи крупного иска об отмывании олигархами денег.

Журналисты программы "Схемы" проанализировали материалы дела и показали, как выглядят самые резонансные приобретения бизнесменов. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В целом речь идет о десятках активов: ферросплавные и металлургические заводы, коммерческая недвижимость и гостиницы.

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Коломойский и Боголюбов

Коломойский и Боголюбов

Так, среди самых нашумевших покупок оказались:

55 Public Square Building (Кливленд, Огайо, США), которая была приобретена за $34 млн фирмой Optima 55 Public Square, LLC (Делавэр) 29 июля 2008 года. Компания основана 29 апреля 2008 года.

Гостиницы, заводы и башни: СМИ показали богатства Коломойского и Боголюбова в США

One Cleveland Center (Кливленд, Огайо, США) – приобретена за $86300000 компанией Optima One Cleveland Center, LLC (Делавэр) 15 мая 2008. Фирма основана 29 апреля 2008. Часть из этой суммы, как утверждают в иске, получили путем вывода средств из ПриватБанка.

Гостиницы, заводы и башни: СМИ показали богатства Коломойского и Боголюбова в США

AECOM Building (ранее известная как Пентон Медиа) в Кливленде, Огайо. Была приобретена за $46500000 компанией с Optima 1300, LLC (Делавэр) 16 августа 2010 года. Фирма зарегистрирована 21 июля 2010.

Гостиницы, заводы и башни: СМИ показали богатства Коломойского и Боголюбова в США

Crowne Plaza Hotel (теперь известный как Westin Hotel) в Кливленде, штат Огайо. Долю в нем приобрела компания Optima 777, LLC (Делавэр), за $9 млн. Фирма зарегистрирована 3 июня 2011.

Гостиницы, заводы и башни: СМИ показали богатства Коломойского и Боголюбова в США
Гостиницы, заводы и башни: СМИ показали богатства Коломойского и Боголюбова в США

Башни Stemmons Towers, расположенные в Далласе, штат Техас. Их приобрела компания Optima Stemmons, LLC (Делавэр), основана 14 мая 2008 года. Около $7600000 из суммы, которую заплатили за это сооружение, были получены из предполагаемой схемы вывода денег.

Гостиницы, заводы и башни: СМИ показали богатства Коломойского и Боголюбова в США

Бывший корпус CompuCom System Headquarters и прилегающий к нему участок, расположенные по адресу 7171 Forest Lane и 7505 Forest Lane в Далласе (Техас). Их приобрела компания Optima 7171, LLC (Делавэр). Фирма зарегистрирована 10 ноября 2010.

Гостиницы, заводы и башни: СМИ показали богатства Коломойского и Боголюбова в США

PNC Plaza – тридцатиэтажный небоскреб в Луисвилле (штат Кентукки), расположенный по адресу 500 West Jefferson Street. В 2011 году его приобрела за $77 млн фирма Optima 500, LLC (Делавэр), зарегистрированная 10 ноября 2010.

Гостиницы, заводы и башни: СМИ показали богатства Коломойского и Боголюбова в США

Huntington Building – 21-этажное здание в Кливленде (штат Огайо), расположенная по адресу 925 Euclid Avenue. 14 июня 2010 она была приобретена за $ 18500000 компанией Optima 925, LLC (Делавэр), которая была зарегистрирована 14 мая 2010 года.

Гостиницы, заводы и башни: СМИ показали богатства Коломойского и Боголюбова в США

Завод по производству ферросилиция CC Metals and Alloys LLC (Калверт, Кентукки), принадлежащих структурам, которые связывают с Коломойским и Боголюбовым, Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр).

Гостиницы, заводы и башни: СМИ показали богатства Коломойского и Боголюбова в США
Гостиницы, заводы и башни: СМИ показали богатства Коломойского и Боголюбова в США

Завод по производству ферросиликомарганца Felman Production LLC (Нью-Хейвен, штат Западная Вирджиния), тоже принадлежит Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр).

Гостиницы, заводы и башни: СМИ показали богатства Коломойского и Боголюбова в США
Гостиницы, заводы и башни: СМИ показали богатства Коломойского и Боголюбова в США

Трейдинговая компания для предыдущего завода – Felman Trading, Inc. (Нью-Джерси), которая имеет склады в двух десятках штатов, а также за пределами США. Она тоже принадлежит Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр).

Гостиницы, заводы и башни: СМИ показали богатства Коломойского и Боголюбова в США

KES Acquisition Company – металлургический завод Kentucky Electric Steel (Ашленд, Кентукки), принадлежит Optima Acquisitions, LLC (Делавэр). Фирма основана 25 июня 2008 года. Владельцами являются Коломойский и Боголюбов.

Гостиницы, заводы и башни: СМИ показали богатства Коломойского и Боголюбова в США

Steel Rolling Holdings, Inc. (Делавэр). Фирма основана 22 мая 2006 года. С 2009 по 2015 владела заводом по производству металлопроката Detroit Cold Rolling Facility (Гибралтар, Мичиган).

Гостиницы, заводы и башни: СМИ показали богатства Коломойского и Боголюбова в США
Гостиницы, заводы и башни: СМИ показали богатства Коломойского и Боголюбова в США

Заброшенный металлургический завод Warren Steel в городе Уоррен (штат Огайо), принадлежащий компании Warren Steel Holdings, LLC (Делавэр), зарегистрированной 19 ноября 2001. Коломойский и Боголюбов соответственно связанные с ней через организацию с Виргинских островов Halliwel Assets, Inc.

Гостиницы, заводы и башни: СМИ показали богатства Коломойского и Боголюбова в США

Бывший Motorola Campus в Гарварде, штат Иллинойс. Был приобретен компанией с Optima International of Miami, Inc.

Гостиницы, заводы и башни: СМИ показали богатства Коломойского и Боголюбова в США

Кроме того, отмечается, что в начале 2015 года дочерняя компания Optima Acquisitions, Optima Specialty, приобрела металлургический завод Corey Steel в Цицеро, штат Иллинойс.

Гостиницы, заводы и башни: СМИ показали богатства Коломойского и Боголюбова в США

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

  • ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Коломойскому, Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

  • В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

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Персоны
Игорь КоломойскийГеннадий Боголюбов
Место
Украина
Тег
ПриватБанк
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