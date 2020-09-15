Высший антикоррупционный суд признал вымогательство взятки Слугами народа! Вот это да!

Только что ВАКС избрал меру пресечения по делу помощника депутата Ивана Фищенко на период следствия – содержание под стражей либо залог в 1,5 миллиона гривен!

В решении суда указано, что вымогательств взятки Фищенко осуществлял совместно с народным депутатом Слугой народа Александром Юрченко.

Изначально размер залога прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры запрашивал в 5,5 миллионов гривен, однако снижение залога до 1,5 миллиона в НАБУ считают обоснованным, поскольку суд рассматривал меру пресечения только по одному эпизоду - вымогательству взятки в 13 тысяч долларов. Эпизод с вымогательством 200 тысяч долларов еще не рассматривался.

Таким образом возник громкий скандал - генеральный прокурор Ирина Венедиктова отказалась выписать подозрение Юрченко, а антикоррупционный суд признал доказательства достаточными для выдвижения Юрченко подозрения в вымогательстве взятки.

Теперь Венедиктова и Офис президента поставлены перед выбором - продолжать позориться и прикрывать Юрченко даже после публикации видео НАБУ и после решения Высшего антикорсуда, или наконец начать действовать по закону и выписать ему, как положено подозрение.

Высший антикоррупционный суд своим решением превратил ситуацию для генпрокурора и для ОП просто в постыдную - то есть Офис молчит, генпрокурор не видит доказательств, и решает вместо суда, а суд считает, что коррупция в деле есть, доказательства допустимые, и депутата надо по логике решения по Фищенко задерживать, и также выбирать меру пресечения на период следствия. Давайте, вы же так хвастались отменой неприкосновенности.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.