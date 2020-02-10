"Агромарс" через суд доказал неправомерность претензий Госпотребслужбы

В Украине все большие масштабы приобретают потери фермеров вследствие эпидемии африканской чумы свиней. Все чаще появляются сообщения об отравлениях детей в детсадах, школах и санаториях. Все больше новостей касаются некачественных, а то и вовсе опасных для жизни человека продуктов питания на рынках и в магазинах… А в это время Госпродпотребслужба, которая, собственно, и была создана для борьбы со всеми этими проблемами и их предотвращения, кошмарит бизнес, работающий в соответствии с действующими в Украине (и не только) нормами. Так, к примеру, одним из объектов пристального внимания Госпродпотребслужбы при предыдущем руководстве стал один из ведущих производителей мяса птицы в Украине – "Комплекс Агромарс". О том, как Госпродпотребслужба пыталась закрыть компании выходы на зарубежные рынки и чем это все закончилось – читайте далее.

История взаимоотношений Госпотребслужбы и "Агромарса" - это долгая череда проверок и придирок с наложением штрафов и последующим признанием этих штрафов противозаконными в судах. И хотя все суды компания выиграла – в общественном сознании подобная активность Госпродпотребслужбы в отношении конкретного производителя могла посеять сомнения в том, что его продукция – действительно качественная. В сути претензий и реальном положении вещей предлагаем разобраться детальнее.

Суд первый: "эковред" или ЧП?

Госпродпотребслужба в лице Вышгородского райуправления отреагировала на жалобы местных активистов по поводу того, что на земельном участке Комплекса Агромарс в селе Гавриловка Вышгородского района Киевской области размещено много падежа птицы, который уже начал разлагаться и источать неприятный запах. Заручившись всеми необходимыми разрешениями, чиновники отправились на предприятие с проверкой 21 ноября 2017 года. Факт ненадлежащего поведения с отходами производства подтвердился. И сотрудники Госпродпотребслужбы вынесли предписание, обязывающее Агромарс устранить нарушения и вывезти мертвую птицу до 5 декабря. Что Агромарс и сделал.

Однако несмотря на это, еще до истечения отведенного на устранение замечаний срока, 29 ноября Госпродпотребслужба наложила на предприятие штраф. Его-то Агромарс и оспорил в суде.

И Киевский окружной административный суд, а после – и апелляционная инстанция признали: Госпродпотребслужба оштрафовала Агромарс незаконно. И не только из-за того, что штраф был выписан до завершения срока, в течение которого предприятие обязано было устранить последствия нарушений, а последующие проверки государственными экспертными учреждениями не зафиксировали превышений в воде и грунте опасных для здоровья людей веществ – но и из-за того, что Госпродпотребслужба, памятуя о своем праве приходить с проверкой и выписывать штрафы, "забыла" о своей же обязанности обеспечить вывезение падежа и помочь предприятию утилизировать его через санветутильзаводы службы.

Так что апелляцию Госпродпотребслужба проиграла вчистую.

Суд второй: штраф "задним числом"

Как и в предыдущем случае, Киевское региональное управление Госпродпотребслужбы нагрянуло с внеплановой проверкой на производство "Комплекса Агромарс" и обнаружило ряд нарушений. 14 июня 2018 года было вынесено предписание по устранению выявленных недостатков. 26 июня Агромарс отчитался об устранении всех нарушений и подкрепил это документами. После было проведено 5 экспертиз и еще несколько внеплановых проверок, подтвердивших, что все нормы на предприятии соблюдаются. Несмотря на это 5 июля 2018 года Госпродпотребслужба выписала Агромарсу штраф на общую сумму свыше 70 тысяч гривен.

Агромарс оспорил постановление о штрафе в суде – и победил: Окружной административный суд города Киева 24 декабря 2018-го признал действия Госпродпотребслужбы противоправными, указав, что выявив нарушения, чиновники должны были обратиться в суд, а не накладывать штраф за то, что уже было исправлено. Позже, уже 28 марта 2019 года, аргументы предприятия и решение суда первой инстанции подкрепил Шестой апелляционный административный суд.

Суд третий: 90 тысяч для чиновников

22 июня 2018 на территории птицефабрик Агромарса были выявлены неутилизированные тушки павшей птицы. До 12 июля проверяющие от Госпродпотребслужбы обязали предприятие их убрать, а до 19-го – установить надлежащим образом маркированные контейнеры для таких отходов на всех птицефермах. Утилизацию тушек агромарс частично проводил в собственном цеху по производству минудобрений, частично – в рамках заключенного договора на государственном Укрветсанзаводе. Сквирский и Тульчинский филиалы. 5 июля предприятие отчиталось о выполнении требований перед Госпродпотребслужбой. А 12 июля еще раз подтвердило устранение нарушений письмом.

Но несмотря на это, Госпродпотребслужба, даже не дождавшись окончания отведенного ею же срока на устранение нарушений, 3 июля оштрафовала Агромарс на 89 352 грн. Компания снова обжаловала этот штраф в суде – и снова выиграла первую инстанцию и апелляцию.

Знак качества

Многочисленные попытки Госпродпотребслужбы выставить "Комплекс Агромарс" злостным нарушителем и производителем некачественного товара полностью опровергаются международным центром сертификации Bureau Veritas со штаб-квартирой во Франции. Авторитетному мнению этой организации доверяют во всем мире. При этом, именно их сертификаты являются обязательным условием для выхода на арабские рынки: большинство покупателей в арабских странах не работают с поставщиками продуктов, если у них нет "знака качества" от французского центра сертификации.

При этом, купить сертификат у Bureau Veritas – невозможно: французы очень бережно относятся к заработанному в течение многих лет авторитету и безупречной репутации этого центра сертификации.

Авторитетная международная организация впервые подтвердила полное соответствие производства на "Комплексе Агромарс" и высокое качество продукции, выпускаемой под ТМ "Гаврилівські курчата" еще в апреле 2013-го, выдав два сертификата, признаваемых во всем мире. И ежегодно контролировала соответствие производства и продукции на протяжении всех 5 лет действия сертификатов.

В начале мая 2019-го, несмотря на все усилия Госпродпотребслужбы, Bureau Veritas после сложной и скурпулезной проверки множества параметров на соответствие стандартам качества, продлила сертификацию "Комплексу Агромарс". Что, безусловно, является для этого производителя наилучшей рекомендацией.

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