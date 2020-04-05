Увидел, что Зеленский почитывает ФБ. И обращает внимание на проблемы отдельных больниц, которые жалуются на то что у них происходит в соцсетях. Хороший пиар-ход.

А вот теперь конкретный вопрос. Практический.

Каждый день, Офис президента сообщает, что в страну поступает самолетами из Китая масса каких-то масок, защитных средств, пцр-тестов и многое другое. Даже фото показывают.

Возможно, конечно это направляется в какие-то отдельные больницы, которые заявили о себе в соцсетях, иначе я не пойму, куда все это девается. Чтобы не быть голословным, я сделал таблицу, где наглядно демонстрирую помощь Офиса, направленную в Днепр.

Загляните внимательно в цифры и кол-во средств индивидуальной защиты, который получил миллионный город от Офиса. Смех и слёзы. Или кто-то что-то недоговаривает. Или злоупотребляет. Властью.

Зато недавно обнаружил приказ облздравотдела по распределению масок в больницы города и области. Что интересно: на детскую онко-больницу выдано 10 тыс масок, на скорую помощь - 30 тыс масок. А на областной офтальмологический центр выдано 43 тыс масок. Притом, что офтальмологический центр обязан был приостановить плановую деятельность на период карантина.

У меня вопрос: господин президент, какой мерзавец в областном руководстве от вашего имени таким образом распределяет средства индивидуальной защиты?

И к вашему сведению, все, что доезжает в область, передаётся без каких либо товаро-транспортных документов, накладных и всякого учета. Сколько и чего в этих коробках - никто не знает.

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