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"Господи, какой мрак!" Украинский журналист умер из-за халатности врачей

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В субботу, 16 марта, умер журналист "Фокуса", редактор ленты новостей Святослав Секунов.

Об этом сообщил главред издания Евгений Гордейчук, указав, что у мужчины были проблемы с печенью и язва.

"На этой неделе подскочила температура до 40,5. Ночью с пятницы на субботу ему стало совсем плохо. Вызвали скорую. Скорая не захотела забирать его в больницу, вкололи что-то и сунули маме бумажку — мол, подпишите, что мы приехали и сделали укол. Мама подписала. Потом выяснилось, что это был отказ от госпитализации", — написал он.

Утром Секунова в тяжелом состоянии забрали в больницу на Оболони и уже без сознания поместили в реанимацию с подозрением на внутреннее кровотечение.

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"Господи, какой мрак!" Украинский журналист умер из-за халатности врачей

facebook Святослава Секунова

"Но даже не сделали УЗИ — на выходных в столичной больнице нет врача — узиста. Через пару часов Святослав умер от внутреннего кровотечения", — сообщил Гордейчук.

"Господи, какой мрак. Человек умер, потому что скорая не захотела госпитализировать, а когда всё-таки это сделали, в больнице не оказалось узиста. И человек умер от внутреннего кровотечения..." — прокомментировала журналистка Елена Шкарпова.

"Господи, какой мрак!" Украинский журналист умер из-за халатности врачей

facebook Святослава Секунова

"Господи, какой мрак!" Украинский журналист умер из-за халатности врачей

facebook Святослава Секунова

Как писал OBOZREVATEL, недавно под Луцком в жуткой аварии ночью погиб известный местный журналист. Он перебегал дорогу в неустановленном месте.

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Место
УкраинаКиев
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Недавно врача кислотой облили... Наверное, стоит повторить родным убитого этими суками парня! Или и так сойдет?
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