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Госпереворот Савченко: ГПУ опубликовала видеодоказательства

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко продемонстрировал в сессионном зале Верховной Рады Украины видео с доказательствами подготовки народным депутатом Надеждой Савченко теракта в центре Киева.

По информации ГПУ, следствие располагает в общей сложности 74 гигабайтами информации, а общая длительность аудио- и видеоматериалов составляет около 72 часов.

В частности на видео показаны переговоры Савченко и главы общественной организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана с военнослужащими ВСУ о совершении ряда терактов в правительственном квартале, а также непосредственно против первых лиц государства.

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Ранее сама Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий Донбасса и вела разговоры об организации терактов, назвав это "спецоперацией".

Как сообщал "Обозреватель", Савченко подозревают в организации госпереворота в Украине. ГПУ утверждает, что у следствия есть неоспоримые доказательства того, что нардеп лично планировала террористический акт в зале парламента.

22 марта Комитет Рады разрешил арест Савченко.

Читайте все новости по теме "Дело Савченко" на Обозревателе.

Тема
Дело Савченко
Персоны
Надежда СавченкоВладимир Рубан
Место
УкраинаКиев
Объекты
Верховная Рада УкраиныГенеральная прокуратура Украины
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