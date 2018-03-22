Госпереворот Савченко: ГПУ опубликовала видеодоказательства

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко продемонстрировал в сессионном зале Верховной Рады Украины видео с доказательствами подготовки народным депутатом Надеждой Савченко теракта в центре Киева.

По информации ГПУ, следствие располагает в общей сложности 74 гигабайтами информации, а общая длительность аудио- и видеоматериалов составляет около 72 часов.

В частности на видео показаны переговоры Савченко и главы общественной организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана с военнослужащими ВСУ о совершении ряда терактов в правительственном квартале, а также непосредственно против первых лиц государства.

Ранее сама Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий Донбасса и вела разговоры об организации терактов, назвав это "спецоперацией".

Как сообщал "Обозреватель", Савченко подозревают в организации госпереворота в Украине. ГПУ утверждает, что у следствия есть неоспоримые доказательства того, что нардеп лично планировала террористический акт в зале парламента.

22 марта Комитет Рады разрешил арест Савченко.