Госпереворот и убийства: детектор лжи разоблачил Савченко

Психофизиологическая экспертиза с применением полиграфа, которую прошла народный депутат Надежда Савченко, подтвердила у нее наличие намерений насильственного свержения власти.

"По результатам проведенного исследования комиссией экспертов предоставлены категоричные выводы о наличии у Савченко Н.В. положительных психофизиологических реакций, которые свидетельствуют, в частности, о том, что Савченко Н.В. обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя, участвовала в незаконных действиях со свержением конституционного строя и лично готовила насильственное свержение конституционного строя", - сказано в сообщении пресс-службы СБУ.

Отмечается, что экспертиза также показала, что Савченко участвовала в подготовке вооруженного захвата власти, для чего подыскивала и перевозила оружие, а планы по насильственному свержению конституционного строя и захвата государственной власти обсуждала с главой организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном и руководством "ДНР".

В СБУ утверждают, что Савченко, в частности, обсуждала с сообщниками планы убийства руководства страны, в том числе лично распределяла роли в покушениях.

Также нардеп разработала четкий план убийства руководства страны – договаривалась с сообщниками, кто и что должен делать во время покушения.

Экспертиза также показала, что Савченко готовилась совершить теракт в "правительственном квартале" и здании Верховной Рады.

В то же время эксперты не обнаружили положительных психофизиологических реакций на вопросы, поставленные стороной защиты, о том, хотела ли Савченко изменить власть в Украине конституционным способом, считает ли она деятельность Президента, народных депутатов, премьер-министра, секретаря Совета национальной безопасности и обороны, членов Кабинета Министров, руководителей политических партий преступной.

"В связи с сознательным противодействием Савченко проведению судебной психологической экспертизы с использованием полиграфа комиссия экспертов не смогла задать депутату все вопросы, а проведение экспертизы было прекращено", – добавили в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для Савченко в виде содержания под стражей без права на залог сроком на 60 дней.

Ей вменяют сговор с Владимиром Рубаном, главарем "ДНР" Александром Захарченко и "министром доходов и сборов" "ДНР" Александром Тимофеевым с целью посягательства на конституционный порядок в Украине путем покушений на высшее руководство страны и совершения терактов.