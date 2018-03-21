Госизмена Януковича: суд отказался допрашивать Порошенко и Матиоса

Коллегия судей Оболонского районного суда Киева, который рассматривает дело о госизмене экс-президента Виктора Януковича, снова отказала его защитникам в повторном допросе главы государства Петра Порошенко.

Защита Януковича аргументировала свое ходатайство тем, что в прошлый раз им не дали возможности задать все вопросы, однако суд признал его полностью необоснованным, передает УНИАН.

Председательствующий судья Владислав Девятко пояснил, что ходатайство было повторно заявлено без указания дополнительных мотивов.

"Суд вынужден в очередной раз вам напомнить, что во время допроса свидетеля Порошенко вы отказались задавать ему вопросы по предмету данного уголовного производства, и допрос был прекращен", – заявил он.

Кроме того, суд повторно отказал в допросе ряда лиц, в частности, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, экс-министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, экс-министра иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайера и других иностранных дипломатов.

Как сообщал "Обозреватель", в то же время суд согласился допросить экс-премьера Николая Азарова и ряд других свидетелей защиты.