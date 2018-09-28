Госизмена: стало известно о повороте в деле о паспортах Венгрии

Уголовное производство в связи с фактами выдачи гражданам Украины паспортов Венгрии в Берегово Закарпатской области расследуется по статье о государственной измене.

Как сообщили в прокуратуре Закарпатской области, сведения внесены в ЕРДР по ч.1 ст. 111 УК (государственная измена), пишет "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что это предварительная правовая квалификация.

"Сведения внесены в ЕРДР по сообщениям в СМИ относительно совершения гражданами Украины действий, направленных во вред суверенитету и территориальной целостности Украины", – добавили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября появилось видеодоказательство того, что в консульстве Венгрии в Берегово украинцам выдают венгерские паспорта.

После этого министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина может выслать венгерского консула в Берегово. В свою очередь Будапешт пообещал принять зеркальные меры.

Также стало известно, что сайт "Миротворец" начал вносить в свою базу данные жителей Закарпатской области, которые получили венгерское гражданство.

27 сентября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Служба безопасности Украины начала расследование предоставления венгерского гражданства в Закарпатской области.