Госизмена? ГБР открыло дело из-за "формулы Штайнмайера"

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможной государственной измены в "формуле Штайнмайера". В частности, речь идет об угрозе признания пророссийской автономии на временно оккупированных территориях Донбасса.

Дело было открыто территориальным управлением ГБР в Николаеве по заявлению активиста Дмитрия Синченко, сообщается на странице "Движения сопротивления капитуляции" в Facebook.

"Формула Штайнмайера"

"Существование автономии в ОРДЛО приведет к дальнейшей автономизации других украинских территорий, а следовательно – к ползучей федерализации и дальнейшему развалу Украины на части. В условиях активного вмешательства России такая автономия станет примером автономизации для остальных регионов, а также плацдармом для содействия и помощи дальнейшему отделению других территорий Украины. Поэтому автономизация Донбасса может только отсрочить военный конфликт с Россией, который в дальнейшем усугубится, приведет к новым оккупациям и аннексиям украинских территорий иностранными государствами, а также новым войнам за эти территории", – говорится в заявлении активиста.

ГБР открыло дело из-за "формулы Штайнмайера" Facebook "Движения сопротивления капитуляции"

ГБР, в свою очередь, рассмотрело его обращение и открыло производство, которое предварительно квалифицировало по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена). Она предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

"23 января 2020 года территориальным управлением ГБР в городе Николаеве начато досудебное расследование по материалам уголовного производства относительно возможного совершения должностными лицами органов государственной власти Украины действий, направленных на причинение вреда суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины", – отмечается в сообщении ГБР о начале досудебного расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.

По итогам встречи в "нормандском формате" 9 декабря страны-участницы подписали совместное коммюнике.

В нем Украина, в частности, обязалась имплементировать законодательно "формулу Штайнмайера".

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