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13 февраля • обновлено в 13:10
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Госизмена? ГБР открыло дело из-за "формулы Штайнмайера"

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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможной государственной измены в "формуле Штайнмайера". В частности, речь идет об угрозе признания пророссийской автономии на временно оккупированных территориях Донбасса.

Дело было открыто территориальным управлением ГБР в Николаеве по заявлению активиста Дмитрия Синченко, сообщается на странице "Движения сопротивления капитуляции" в Facebook.

"Формула Штайнмайера"

"Формула Штайнмайера"

"Существование автономии в ОРДЛО приведет к дальнейшей автономизации других украинских территорий, а следовательно – к ползучей федерализации и дальнейшему развалу Украины на части. В условиях активного вмешательства России такая автономия станет примером автономизации для остальных регионов, а также плацдармом для содействия и помощи дальнейшему отделению других территорий Украины. Поэтому автономизация Донбасса может только отсрочить военный конфликт с Россией, который в дальнейшем усугубится, приведет к новым оккупациям и аннексиям украинских территорий иностранными государствами, а также новым войнам за эти территории", – говорится в заявлении активиста.

ГБР открыло дело из-за "формулы Штайнмайера"

ГБР открыло дело из-за "формулы Штайнмайера"

Facebook "Движения сопротивления капитуляции"

ГБР, в свою очередь, рассмотрело его обращение и открыло производство, которое предварительно квалифицировало по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена). Она предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

"23 января 2020 года территориальным управлением ГБР в городе Николаеве начато досудебное расследование по материалам уголовного производства относительно возможного совершения должностными лицами органов государственной власти Украины действий, направленных на причинение вреда суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины", – отмечается в сообщении ГБР о начале досудебного расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.

  • По итогам встречи в "нормандском формате" 9 декабря страны-участницы подписали совместное коммюнике.

  • В нем Украина, в частности, обязалась имплементировать законодательно "формулу Штайнмайера".

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Теги
Государственное Бюро Расследований Формула Штайнмайера
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Питон Каа
Питон Каа
Если страна нормальная никакая федерализация ее существованию не угрожает, пример тому многие страны с федеративным устройством. А если это искусственно слепленная территория, раздираемая внутренними противоречиями, то сколько "веревочке не виться" все равно петля будет для такого неустойчивого государственного образования.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Питон Каа, БОЛЬШИНСТВО цивилизованных стран на Земле - ФЕДЕРАЦИИ.
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Федоров Федор
Федоров Федор
А кто ответчик по заявлению ахтивистов и сволонтера? Формула Штанмаера родилась при хряке и получила его одобрение.
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