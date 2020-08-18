"Госизмена Ермака": Бутусов раскрыл детали спецоперации с вагнеровцами

Журналист Юрий Бутусов заявил, что спецоперацию Службы безопасности Украины с задержанием вагнеровцев в Беларуси якобы сорвал глава Офиса президента Андрей Ермак, чтобы не портить отношения с Россией.

Детали он раскрыл на странице в Facebook, описав ход действий руководителя ОП, которого уже успели обвинить в государственной измене.

По словам Бутусова, президент Украины Владимир Зеленский одобрил такие действия Ермака и уволил начальника ГУР Минобороны Василия Бурбу, который указал на предательские действия главы ОПУ. "Таким образом, президент Украины этим увольнением скрыл высокопоставленных должностных лиц от прохождения проверки и уголовного дела", – считает Бутусов.

Цель сорванной спецоперации

По словам Бутусова, более года назад была начата операция по розыску и задержанию 28 террористов, проживающих в РФ, с целью обеспечить правосудие и пополнить "обменный фонд" для проведения обмена пленными, который блокирует Россия.

В составе группы планировали задержать: двух террористов, причастных к уничтожению Boeing МН-17 под Торезом; одного террориста, причастного к уничтожению Ил-76 в Луганском аэропорту; одного террориста, причастного к уничтожению АН-26 близ Луганска. При этом 9 террористов из 28 были гражданами Украины и использовали украинские паспорта. 11 человек из группы уже находились в базе розыска "Миротворец".

"Группу в СМИ назвали вагнеровцы, но в реальном "Вагнере" большинство из них не служили. Они были наемниками, которым все равно, за кого воевать. В ходе вербовки наемников они дали подробные показания на видео о своих преступлениях на территории Украины – они хвастались, думая, что показывают уровень своей "квалификации", – пишет журналист.

По его данным, украинские спецслужбы обнаружили террористов, а затем предложили им выгодную работу от имени российской частной военной компании "МАР". Она была создана в 2014 году в Санкт-Петербурге для вербовки наемников для войны против Украины, но закрыта учредителями в 2018 году.

"Работа – охрана нефтяных вышек в Венесуэле, откуда террористам поступило приглашение. Набрали группу из 33 человек (кроме 28 террористов были и случайные люди). Согласно плану, водитель Геннадий Кумпан должен был перевезти всю группу 24 июля из Москвы прямо в Минский аэропорт, не задерживаясь в Беларуси ни на одни час, откуда они должны были 25 июля вылететь рейсом Минск – Стамбул в Турцию", – раскрыл план Бутусов.

"Самолет по определенным причинам приземлился бы в Украине, террористы были бы задержаны, а пассажиры и экипаж смогли бы быстро продолжить полет", – добавил он.

Хронология событий

1. 24 июля начальник ГУР МО Василий Бурба совместно с первым зампредом СБУ Русланом Баранецким прибыли к президенту для доклада о проведении финальной части операции и скором вылете террористов из Минска. В кабинете на совещании вместе с Зеленским присутствовали: глава Офиса президента Андрей Ермак, первый заместитель секретаря СНБО – глава комитета по разведке Руслан Демченко, заместитель главы ОП по вопросам обороны Роман Машовец, секретарь президента Мария Левченко.

По данным источников Бутусова, на совещании Ермак заявил, что операцию проводить нельзя. Он сослался на переговоры с Дмитрием Козаком, помощником президента РФ Владимира Путина, что задержание террористов помешает началу очередного перемирия на Донбассе 27 июля и потребовал перенести начало операции.

"Руководители спецслужб сказали, что террористы уже в пути, зарегистрированы на рейс, и приостановка операции может привести к полному провалу. Операция готовилась больше года и связана с задержанием террористов, которые находились в розыске в Украине, и представляют интерес для правосудия Нидерландов, что никак не связано с Минским процессом. Захват по наводке Ермака решили приостановить, а операцию перенести на 30 июля, чтобы было удобней объясняться с Москвой", – утверждает журналист.

2. 25 июля на рейс Минск – Стамбул не явилось сразу 33 зарегистрированных пассажира. Они заселились в один из санаториев с приказом ждать нового вылета.

3. Вылет был назначен на 30 июля. Однако 29 июля спецслужбы Беларуси внезапно задержали всю группу накануне вылета. Действовавший на тот момент президент Александр Лукашенко заявил, что цель группы – участие в массовых беспорядках на выборах в Беларуси 9 августа.

4. 31 июля Офис генерального прокурора Украины направляет представление прокуратуре Беларуси с просьбой об экстрадиционном аресте задержанных и выдаче их в Украину. Однако никакого ответа из Беларуси не пришло.

5. 3 августа в понедельник президент Зеленский снова собрал на совещание ту же группу лиц. Начальник ГУР МО Бурба заявил о провале дорогостоящей операции по захвату террористов, и что причина – предательство. Бурба потребовал начать проверку всех, у кого была информация об операции, и провести проверку на полиграфе Ермака, Демченко и Машовца. Ермак высказал недовольство, что информация о провале появилась у партнеров Украины из США.

6. 5 августа увольняют Бурбу.

7. 7 августа Путин провел переговоры с Лукашенко о выдаче всей группы террористов в РФ.

8. 14 августа Генпрокуратура РФ заявляет, что все задержанные в Беларуси террористы выданы в Россию.

Как информацию получила Россия?

Во-первых, считает Бутусов, произошла преднамеренная утечка информации, с целью привлечь внимание спецслужб Беларуси к террористам, чтобы спровоцировать их задержание и расшифровку целей полета.

"Группа должна была вылететь новым рейсом 30 июля, то есть за 9 дней до момента проведения выборов в Беларуси, то есть не могла представлять угрозы для спецслужб Беларуси. Никакого оружия, никаких контактов с политическими движениями, которые могли бы привести сами по себе к такой масштабной операции, не было", – считает журналист.

Во-вторых, отмечает он, учитывая тесное сотрудничество между Беларусью и Россией в сфере спецслужб, очевидно, что если бы у них была изначально агентурная информация, они бы не допустили выезда террористов в Минск и регистрации на рейсе.

Либо же постарались бы использовать ситуацию в своих целях – например, записали бы видео с задержанными. Очевидно, что белорусы и россияне не располагали точной информацией об обстановке, их действия были спонтанными.

В-третьих, утечка информации произошла из Украины, и наиболее вероятно, из тех кругов, которые работают на сближение с Россией ценой любых уступок, и имеют доступ к совершенно секретной информации самого высокого допуска.

Какова была цель Ермака?

По мнению Бутусова, источником провала захвата террористов является, прежде всего, незапланированный перенос сроков вылета террористов.

"Решение принято главой ОП Ермаком и одобрено властью. Мотивы Ермака сорвать операцию он озвучил сам – Ермак не хочет испортить свои отношения с Козаком – помощником Путина", – резюмировал журналист.

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