Горящие танкеры дрейфуют! Стало известно о новой угрозе для Крымского моста

Дрейфовавшие в Черном море горящие танкеры "Маэстро" и "Кандий" движутся в сторону Крымского моста.

Как сообщает источник в так называемых экстренных службах Крыма агентству ТАСС, в начале пожара на танкерах содержимое горючего исчислялось в 4500 т сжиженного газа. Более двух суток не удавалось потушить пожар на судах, т.к. продолжалось горение нефтепродуктов. 23 января начался дрейф горящих судов в сторону берега.

"Со скоростью около 0,5 мили танкеры дрейфуют в сторону Керченского пролива. Дрейф контролируемый. Если возникнет угроза судоходству, суда будут взяты на буксир", — сообщил источник.

RusNext

Также отмечается, что на данный момент огонь на судах частично удалось потушить.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В нейтральных водах в районе Керченского пролива 21 января загорелись два судна под флагом Танзании — "Маэстро" и "Кандий". Не менее 10 человек погибли.

23 января стало известно, что на танкерах начали рваться швартовые тросы. Тогда они начали двигаться, "Кандий" сместился вдоль корпуса "Маэстро" на расстояние порядка 20 метров.

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