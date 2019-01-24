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Горящие танкеры дрейфуют! Стало известно о новой угрозе для Крымского моста

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Дрейфовавшие в Черном море горящие танкеры "Маэстро" и "Кандий" движутся в сторону Крымского моста.

Как сообщает источник в так называемых экстренных службах Крыма агентству ТАСС, в начале пожара на танкерах содержимое горючего исчислялось в 4500 т сжиженного газа. Более двух суток не удавалось потушить пожар на судах, т.к. продолжалось горение нефтепродуктов. 23 января начался дрейф горящих судов в сторону берега.

"Со скоростью около 0,5 мили танкеры дрейфуют в сторону Керченского пролива. Дрейф контролируемый. Если возникнет угроза судоходству, суда будут взяты на буксир", — сообщил источник.

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Горящие танкеры дрейфуют! Стало известно о новой угрозе для Крымского моста

RusNext

Также отмечается, что на данный момент огонь на судах частично удалось потушить.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
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