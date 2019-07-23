Украинский корабль сгорел у берегов Африки: что известно о жертвах и курсантах из Крыма на борту

Украинский океанский траулер "Иван Голубец", который ходил под грузинским флагом, сгорел у берегов Мавритании.

На борту было около 90 членов экипажа. По некоторым данным, 35 из них – граждане Украины, 28 – россияне, остальные – мавританцы. По неподтвержденной пока информации, погиб один из членов экипажа, моторист Олег Н. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

На борту были курсанты из Керчи

Гореть судно начало еще 20 июля. Огонь вспыхнул в машинном отделении, где, видимо, и находился моторист Олег Н.

Судя по размещенным видео, на судне произошло сильное задымление, потому что черный дым поднимался стеной. Капитан принял решение об эвакуации всего экипажа. Олег остался в машинном отделении.

Горит траулер "Иван Голубец" ВК

На помощь морякам пришло судно "Капитан Сухондяевский", оно отбуксировала траулер к берегу.

Траулер отбуксировали seafarersjournal.com

На борту пострадавшего траулера оказались три курсанта Керченского государственного морского училища (КГМТУ) из оккупированного Крыма, которые проходили там практику. Как сообщили в училище, все трое живы и здоровы. Сейчас находятся в гостинице и ждут отправки домой. Об этом в учебное заведение сообщил капитан траулера и тоже выпускник КГМТУ Сергей Тимченко.

Но до ЧП с траулером капитан хвастался, что практика проходит хорошо, и курсанты уже научились ставить тралы и несут вахту. На страничке вуза в соцсетях размещали фото курсантов.

Курсант Максим Тищенко ВК

С курсантами все в порядке ВК

Отключают приборы, чтобы ловить рыбу

По предварительной информации, причиной пожара на судне мог стать разрыв топливной трубки в первом цилиндре, из-за этого залило турбину.

Также известно, что после выхода в океан на траулере отключили электронные приборы идентификации.

По словам эксперта и редактора журнала "Морской бюллетень" Михаила Войтенко, так делают многие суда, которые ловят рыбу в Атлантике.

После пожара seafarersjournal.com

"Дело в том, что ООН наложила массу ограничений на вылов рыбы в океане. Якобы она может исчезнуть. На самом деле рыбу в тех местах ловят уже десятилетиями. Хотя судно было под флагом Грузии, насколько я понимаю, арендовано оно было местной компанией. Видимо, им проще иметь дело с грузинским траулером, и командой, состоящей из украинцев и россиян. Так им дешевле. Поэтому местные рыболовы знают, где надо ловить и как все это обойти. Для этого отключают приборы на судне, чтобы невозможно было определить, где они сейчас ловят", – пояснил OBOZREVATEL Войтенко.

Что касается пожара, то, по словам эксперта, рыболовецкие суда горят достаточно часто.

"Буквально неделю назад горело японское судно. Судя по фото, "Иван Голубец" не очень сильно пострадал, просто там было много дыма. У них в трюмах много гофрированной тары, которая горит сильно, долго и дает очень много дыма. Поэтому такое впечатление, что все сгорело", – уверен Войтенко.

Тело пока не найдено

В Профсоюзе работников морского транспорта подтверждают, что траулер действительно зарегистрирован в Грузии.

"По информации от капитана, судно выгорело полностью, и уцелели ли документы – трудно сказать. Известно, что документы 10 украинцев были уничтожены, и сейчас МИД Украины предпринимает все меры, чтобы выдать им временные удостоверения и отправить людей домой", – сообщили OBOZREVATEL в профсоюзе.

Также подтвердили, что есть информация о гибели одного из членов экипажа. "Но пока тело его не найдено, поэтому говорить о смерти нельзя", – подчеркивают там.

Что касается погашения убытков, то в профсоюзе считают, что сначала должно быть проведено расследование, которое установит причины пожара: "Такое судно должно быть застраховано и убытки погашаются за счет страховых выплат".

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