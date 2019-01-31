Города утопают в мусоре: в Крыму забили тревогу из-за грядущей катастрофы

В оккупированном Россией Крыму назревает проблема с мусором, которая может стать катастрофой.

Особенно остро проблема стоит в Керчи и Феодосии, сообщает "Крым. Реалии".

Издание отмечает, что в РФ отсрочили "мусорную реформу", что может привести к коллапсу с утилизацией мусора и росту социальной напряженности.

"Они говорили о том, что их реформа заключается в выборе регионального представителя, который полностью занимается вопросами управления отходами. Это происходит на основе конкурса, но каждый оператор должен из своих средств начать образовательную программу, поставить баки для сортировки, обеспечить логистику, накопление и логистику на переработку. К сожалению, так это не работает, потому что найти финансы на сортированном мусоре нельзя. Во всем мире это происходит при поддержке бизнеса, то есть все производители товаров, тары и упаковки финансируют раздельный сбор мусора", – рассказала координатор проекта "Украина без мусора" Евгения Аратовская.

Она отметила, что перейти на новую систему сортировки и переработки мусора всего за несколько лет практически невозможно.

Крым

"Например, Швеция сортирует мусор больше 60 лет, и они сами уже не помнят, как все начиналось, с какими трудностями сталкивались. Но мы знаем точно, что люди неправильно выбрасывали мусор, не хотели платить за вывоз мусора, прятали его в лесах… Должно смениться как минимум три поколения, выросших на образовательных программах, которые начинались в садиках, в школах, о том, что мусор нужно сортировать", – добавила она.

Кроме того, крымский эколог Маргарита Литвиненко объяснила, почему оккупантам на полуострове сложно создать новые мусороперерабатывающие предприятия.

"Нельзя сказать, что происходит катастрофический мусорный коллапс, но тем не менее ситуация очень сложная. Власти сами загнали себя в такую ситуацию, и они вряд ли что-то смогут сделать... Нормальный, адекватный инвестор, который хочет работать и продолжать сотрудничать с цивилизованными странами, сейчас сюда не придет, потому что побоится санкций. Своих средств у властей нет, из России дать их тоже не смогут, потому что это дорого. Поэтому мусорный коллапс вполне может наступить через некоторое время", – подытожила ученый.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму открыто выступили против оккупантов.

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