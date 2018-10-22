Город-призрак без людей: сеть ужаснуло видео последствий ''русского мира''

После войны в 1992/93 годах, развязанной российско-оккупационными войсками в Грузии, поселок Акармара (Абхазия) превратился в призрак.

Блогер Vitauskas в Twitter опубликовал соответствующее видео, на котором видно, как разрушенные здания поглотила природа.

"Эти кадры ватным жителям Донбасса, звавшим Путина и желавшим попасть в Россию, кремлевские пропага*доны показать "забыли", - прокомментировал блогер.

‏Отмечается, что когда-то в Акармаре проживало около 5 тысяч человек, но сейчас осталось лишь 35. Большинство покинуло поселок после войны России с Грузией в 2008 году.

"Припять лучше выглядит!" "Пропагандисты вообще мало что показывают, особенно, что касается правды", "Донбасс-2", "Русский мир безжалостный и беспощадный", - пишут комментаторы.

Абхазия. Акармара. После прихода "русского мира", за каких-то 25 лет живой шахтерский город превратился в город-призрак из сериала "Жизнь без людей".

Эти кадры ватным жителям Донбасса, звавшим Путина и желавшим попасть в Россию, кремлевские пропагандоны показать "забыли" pic.twitter.com/SypvOXDQyk — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 21 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть шокировало обращение с детьми в РФ. Пользователи заявили, что россияне сознательно "готовят террористов с пеленок".