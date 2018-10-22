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Город-призрак без людей: сеть ужаснуло видео последствий ''русского мира''

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После войны в 1992/93 годах, развязанной российско-оккупационными войсками в Грузии, поселок Акармара (Абхазия) превратился в призрак.

Блогер Vitauskas в Twitter опубликовал соответствующее видео, на котором видно, как разрушенные здания поглотила природа.

"Эти кадры ватным жителям Донбасса, звавшим Путина и желавшим попасть в Россию, кремлевские пропага*доны показать "забыли", - прокомментировал блогер.

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Город-призрак без людей: сеть ужаснуло видео последствий ''русского мира''
Город-призрак без людей: сеть ужаснуло видео последствий ''русского мира''

‏Отмечается, что когда-то в Акармаре проживало около 5 тысяч человек, но сейчас осталось лишь 35. Большинство покинуло поселок после войны России с Грузией в 2008 году.

Город-призрак без людей: сеть ужаснуло видео последствий ''русского мира''
Город-призрак без людей: сеть ужаснуло видео последствий ''русского мира''
Город-призрак без людей: сеть ужаснуло видео последствий ''русского мира''

"Припять лучше выглядит!" "Пропагандисты вообще мало что показывают, особенно, что касается правды", "Донбасс-2", "Русский мир безжалостный и беспощадный", - пишут комментаторы.

Город-призрак без людей: сеть ужаснуло видео последствий ''русского мира''
Город-призрак без людей: сеть ужаснуло видео последствий ''русского мира''
Город-призрак без людей: сеть ужаснуло видео последствий ''русского мира''

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть шокировало обращение с детьми в РФ. Пользователи заявили, что россияне сознательно "готовят террористов с пеленок".

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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Ответ для @Vitauskas_A Большинство населения уехало во время геноцида абхазов грузинами в 1992 г, была резня по национальному признаку. Так в этом тоже Россия виновата? ‏ @MarkVeras0 7h7 hours ago More Это не независимое СМИ, с него ничего спрашивать, что верхушка прописала говорить, то они и говорят. أمير تيمور @TimurAmirIM 9Н9 часов назад Еще Ответ для @Vitauskas_A @pryvid888 А ничего что в Абхазии грузины нарезвились от души в 1992-1993 гг. @MarkVeras0 7ч7 часов назад Еще Это информация не подподает под политику данного СМи أمير تيمور @TimurAmirIM 7ч7 часов назад Еще Как Вы точно это назвали. Почему "обоз" эти комменты не вставил???????
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
После развала СССР в Абхазии начались военные действия, продолжавшиеся с 1992 по 1993 год. Грузино-абхазский конфликт возник в результате отказа от подчинения грузинским властям. Осада Ткуарчала (называвшегося ранее Ткварчели) продолжалась 413 дней, город обстреливала грузинская артиллерия. В результате блокады местное население голодало, случались эпидемии, среди местных жителей было немало погибших. Многие из тех, кто бежал от войны, уже не возвращались на прежнее место обитания. В ходе военных действий была уничтожена почти вся промышленная инфраструктура, многие дома были разрушены обстрелами, а дороги повреждены бомбами.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ну и прекрасно. Ватоправославно и скрепно. Я не понимаю смысла что-то с ватоправославными обсуждать или рассказывать что им что-то забыли показать. Ватоправославным похуй - запомните. Им хоть камни с неба, хоть кислота в воздухе, хоть вакуумный боеприпас в голову. Они все равно будут хотеть в Ватоландию и звать Пуйло со стадом, где бы они не находились хоть в Крыму, хоть на Донбассе, хоть в Киеве, хоть в Америке с Европой. С ватоправославными нельзя договоритться или уговорить, только выжечь как проказу. Других вариантов нет.
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