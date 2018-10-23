''Город-катастрофа'': в Крыму пожаловались на продолжение химатаки

Жители оккупированного Армянска продолжают жаловаться на выбросы в атмосферу, несмотря на заявления "властей", что ситуация под контролем.
Блогер RoksolanaToday&Крым опубликовала в Twitter фото лакмусовых бумажек, которые показывают значительное содержание кислоты в воздухе.
"Титан работает. Дышать нечем, налет, ржавчина, дети болеют. Официально дают превышение только по хлорводороду - в 2 раза предельно допустимой концентрации" - написала она.
Армянск— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 23 октября 2018 г.
город катастрофа
Титан работает
Дышать нечем,налет,ржавчина,дети болеют
оф.дают превышение только по хлорводороду -в 2 раза ПДК pic.twitter.com/MFT1fwKgib
Армянск— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 23 октября 2018 г.
свежий лакмус
катастрофа на месте pic.twitter.com/2Lxdy2hezv
Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа в городе Армянск произошла экологическая катастрофа на заводе "Крымский титан", серьезно ударившая по здоровью людей и окружающей среде. Вскоре стало известно, что "химатака" из полуострова добралась и до материковой части Украины.
Недавно стало известно, что Армянск снова накрыла "кислота", из-за чего врачи посоветовали местным жителям покинуть свои дома.
22 октября "Крымский титан" возобновил работу.
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