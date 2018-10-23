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''Город-катастрофа'': в Крыму пожаловались на продолжение химатаки

1.1тЧитать материал на украинском

Жители оккупированного Армянска продолжают жаловаться на выбросы в атмосферу, несмотря на заявления "властей", что ситуация под контролем.

Блогер RoksolanaToday&Крым опубликовала в Twitter фото лакмусовых бумажек, которые показывают значительное содержание кислоты в воздухе.

"Титан работает. Дышать нечем, налет, ржавчина, дети болеют. Официально дают превышение только по хлорводороду - в 2 раза предельно допустимой концентрации" - написала она.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа в городе Армянск произошла экологическая катастрофа на заводе "Крымский титан", серьезно ударившая по здоровью людей и окружающей среде. Вскоре стало известно, что "химатака" из полуострова добралась и до материковой части Украины.

Недавно стало известно, что Армянск снова накрыла "кислота", из-за чего врачи посоветовали местным жителям покинуть свои дома.

22 октября "Крымский титан" возобновил работу.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Да это все фейк. Жители Армянска, на самом деле, очень рады, что завод работает рядом с ними. Это и стабильная работа и выстокая зарплата и сфера обслуживания. Обоз, переписывай новость.)
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