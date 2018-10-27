Город-катастрофа: появились новые фото и видео из Армянска

В аннексированном Крыму жители Армянска остаются в эпицентре экологического бедствия из-за выбросов в атмосферу химических отходов завода "Крымский титан". 27 октября жители города вышли на пикет "Спасите жизни наших детей".

Во время пикета местные жители подписали обращение к президенту РФ Владимиру Путину в надежде, что он поможет в борьбе с экологической катастрофой.

В Twitter пользователь RoksolanaToday&Крым опубликовал подробности пикета и фото экологического бедствия в Армянске.

Сообщается, в частности, что возле места проведения акции отключили веб-камеру, чтоб никто не мог наблюдать пикет "Спасите жизнь наших детей".

@KrimRt

@KrimRt

@KrimRt

@KrimRt

"Привезли гуманитарную помощь многодетным семьям от фонда "Крым родной дом", собранную депутатами Московской городской Думы, но даже это действо было "под контролем", - пишет в Facebook CrimeaDays .

Также появились новые фото "захимиченого Армянска".

@KrimRt

@KrimRt

@KrimRt

@KrimRt

"ФСБ-шные дома. Новые. Говорят, облезли, блеск новизны кислота поела, что могла - сожрала ржавчина. Тут живут очень несчастные "ихтамнеты". Получившие за свое ихтамнетство нормальную "благодарность" в в виде экологической катастрофы, ими устроенной".

@KrimRt

@KrimRt

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с 23 на 24 августа в районе Армянска и Красноперекопска в аннексированном Крыму произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. Жители Армянска жаловались в социальных сетях, что их травят. У людей першило в горле, внезапно появилась слабость, а кожа покрывалась сыпью.

Оккупационные "власти" были вынуждены эвакуировать из накрытого химическим выбросом города детей. Вскоре стало известно, что химатака с полуострова добралась и до материковой части Украины.

14 сентября в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Однако уже 23 числа его отменили. Позже жители рассказали, что дышать стало легче, но они испытывали головную боль и перепады давления.

Также стало известно, что химическая катастрофа произошла из-за испарения содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом ООО "Титановые инвестиции" украинского олигарха Дмитрия Фирташа.