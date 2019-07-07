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"Город деградирует": главарь "ДНР" на камеру признался о проблемах Донецка

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Оккупированный Донецк продолжает терять признаки развитого города и становится все более "мертвым".

Об этом рассказал один из бывших главарей "ДНР" Алексанр Ходаковский. Фрагмент его интервью опубликовал блогер Денис Казанский.

"Все больше пустеющих зданий, помещений. Даже в центральных районах города... Меньше стало признаков цивилизованности", - пожаловался террорист.

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Казанский же отметил, что ранее оккупанты опровергали подобные заявления, но теперь начали признавать правду о Донецке.

"Донецк деградирует, становится все менее цивилизованным. С приходом "освободителей" для Донецка началась чёрная полоса. Некогда успешный, процветающий мегаполис превратился в вымирающий депрессивный город", - написал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" внезапно обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, выдвинув ему ряд наглых просьб.

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Персоны
Александр ХодаковскийДенис Казанский
Место
УкраинаДонецк
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНР
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