"Горькая утрата!" На Донбассе трагически погиб защитник Украины: фото героя

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб 31-летний украинский воин Ярослав Чемный.

Боец был родом из Ивано-Франковской области. Печальную новость сообщил в Facebook городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Опять потеря. В районе боевых действий погиб житель Угорников Ярослав Чемный (1988 г. р.). Выражаю искренние соболезнования семье, дай вам Бог сил справиться с этой горькой утратой. Герои не умирают!" – написал он.

Ярослав Чемный if.suspilne.media

Ярослав Чемный if.suspilne.media

Ярослав Чемный if.suspilne.media

Ярослав Чемный if.suspilne.media

Информацию подтвердил также военный комиссар Ивано-Франковского городского военного округа Игорь Сорокопуд.

По его словам, смерть украинского защитника наступила на территории расположения его подразделения, однако обстоятельства гибели пока неизвестны.

На службу Чемный был призван в апреле 2017 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта в зоне проведения ООС погиб десантник из Черновцов Дмитрий Костенюк.

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