|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Горькая утрата!" На Донбассе трагически погиб защитник Украины: фото героя

2.1тЧитать материал на украинском

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб 31-летний украинский воин Ярослав Чемный.

Боец был родом из Ивано-Франковской области. Печальную новость сообщил в Facebook городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Опять потеря. В районе боевых действий погиб житель Угорников Ярослав Чемный (1988 г. р.). Выражаю искренние соболезнования семье, дай вам Бог сил справиться с этой горькой утратой. Герои не умирают!" – написал он.

Новости
Минус четыре: ВСУ мощно проучили террористов на Донбассе

Ярослав Чемный

Ярослав Чемный

if.suspilne.media

Ярослав Чемный

Ярослав Чемный

if.suspilne.media

Ярослав Чемный

Ярослав Чемный

if.suspilne.media

Ярослав Чемный

Ярослав Чемный

if.suspilne.media

Информацию подтвердил также военный комиссар Ивано-Франковского городского военного округа Игорь Сорокопуд.

По его словам, смерть украинского защитника наступила на территории расположения его подразделения, однако обстоятельства гибели пока неизвестны.

На службу Чемный был призван в апреле 2017 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта в зоне проведения ООС погиб десантник из Черновцов Дмитрий Костенюк.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООСВСУНовости Донбасса
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
29
5
Смешно
1
Интересно
31
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Колорад Ваня
Колорад Ваня
Был Чемный - стал никчемный. Давайте следующего.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
А что западенцу понадобилось на Донбассе? Сепаров хотел пострелять? Земля стекловатой гниде!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Трагически может погибнуть тилько обороняющийся, то есть житель ЛДНР. Карателю просто не повезло.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Блоги / мнения