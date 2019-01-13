ЧП на заводе Иванчука: скроет ли пожар многомиллиардные схемы

В Калуше Ивано-Франковской области загорелся полиолефиновый завод “Карпатнефтехим”. По информации СМИ, именно это предприятие, принадлежащие скандальному народному депутату от “Народного фронта” Андрею Иванчуку, замешано в миллиардных махинациях.

В чем причины пожара и как в очередной раз заработали на украинцах — разбирался OBOZREVATEL.

Завод загорелся вечером в субботу, 12 января. Происходило факельное горение пирогаза. В 22:30 инженерными персоналом объекта было перекрыто задвижки и приостановлена подача пирогаза в установки. Как сообщили в МВД Украины, в 23:48 пожар был локализован. По состоянию на 9:00 13 января пожар продолжался. В 10:44 стало известно, что он полностью ликвидирован.

Что это за завод?

История нефтехимического завода в городе Калуше берет свое начало еще в 1975 году, когда там было налажено производство винилхлорида. Со временем производились реконструкции, мощности предприятия росли, как, собственно, и линейка производимых ним продуктов.

В 2004 году было создано ООО "Карпатнефтехим" на базе предприятия ОАО "Ориана", которое на 99% принадлежит государству в лице Фонда госимущества Украины. А совместно с компанией "Лукойл-Нефтехим" было создано ЧАО "Лукор". Де-факто российские бенефициары "Лукора" спрятались за голландской офшорной компанией "LUKOIL Chemical BV".

Тогда государство Украина передало "Лукору" имущество нефтехимического комплекса "Ориана" и другое имущество с условием, что "Лукор" погасит долг на сумму 986,9 миллиона гривен перед Баварским объединенным банком. Правда, с тех пор предприятие начало терять свои мощности.

Как писал OBOZREVATEL, в начале 2017 года, как гром среди ясного неба, было объявлено, что нефтехимическим предприятием завладели новые собственники. Так, 2 февраля 2017 года Антимонопольный комитет Украины, несмотря на судебные разбирательства, дал разрешение на покупку компании Lukoil Chеmical B.V (Нидерланды), владеющей ООО "Карпатнефтехим", кипрской Xedrian Holding Ltd и британской Techinservice Limited.

Бенефициаром же британской компании, которая выкупила остальную часть акций "Карпатнефтехима" де-юре значится Игорь Щуцкий. А де-факто ниточки тянутся к влиятельному нардепу-фронтовику Андрею Иванчуку.

Миллиардные махинации Иванчука?

В СМИ ранее неоднократно проскакивала информация о махинации Иванчука и министра энергетики Насалика, которая стоила государству 100 миллиардов гривен. Как пишет журналист Александр Дубинский, в 2017 году Кабинет министров Украины выдал постановление, которое дает право “Карпатнефтехиму” ввозить легкие и тяжелые дистилляты, а также сжиженный газ в Украину без уплаты акцизов. Проще говоря — без уплаты базовых налогов.

На первый взгляд все очень благородно — загрузить ранее остановленный завод, дать новое дыхание небольшому городу Калуш, создать новые рабочие места. Но задумка Иванчука была в другом.

Дело в том, что объемы поставок были завышены — в рамках ежегодно установленных квот 21,3 миллиона тонн дистилянтов. При этом, согласно открытым данным, в лучшие годы производство этилена на "Карпатнефтехиме" не превышало 227 тысяч тонн. А максимальный возможный объём переработки нефтепродукта на заводе — 800 тысяч тонн за год.

Объемы переработки сырья на "Карпатнефтехиме"

Ведь разница просто огромная, почти в 25 раз больше, чем мощности предприятия. Как утверждают СМИ, контрабандное топливо могли попросту продать в торговые сети АЗС. По информации Дубинского, прибыль от неуплаты акциза и НДС с махинации составила около 100 миллиардов гривен.

По предварительным данным полиции, причиной пожара стало нарушение правил безопасности во время выполнения опасных работ на производстве. Схема простая — скрыть контрабанду топлива. Вероятно и огромные махинации спишут на банальный пожар.

Стоит отметить, это не единственная схема вокруг данного завода. Кабинет министров своим постановлением №299 от 26 апреля 2017 года установил для "Карпатнефтехима" ежегодные квоты на безакцизный ввоз и закупку сырья для возобновления производства в количестве:

- сжиженный газ — 1070 млн литров;

- прямогонный бензин — 1170 млн литров;

- дизельное топливо — 985 млн литров.

Переработка каждого из указанных объемов может обеспечить выпуск 250 тыс. тонн этилена в год, отмечали в правительстве. При этом новый совладелец "Карпатнефтехима" Игорь Щуцкий, комментируя выход предприятия на проектные мощности, заявлял, что при полной загрузке завод сможет производить до 250 тыс. тонн этилена, для чего понадобится 35 тысяч тонн сжиженного газа в качестве сырья. Если для полной загрузки заводу нужно 35 тысяч, тогда зачем выделять квоту 1070 млн литров. Судя по всему, избыток газа будет уходить контрабандой.

Таким образом, бенефициары этой сложной многоходовой схемы не платят налоги государству, которые должны были бы поступать от реализации продукции, создали социально напряженную обстановку в регионе из-за отсутствия рабочих мест, и главное – привели к недобросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов. Кроме того, как отмечают компетентные работники предприятия на правах анонимности, если предприятие не заработает в ближайшие годы, то попросту превратится в металлолом.

Это не первое ЧП

Пожар на заводе произошел в субботу вечером, 12 января. По информации Государственной службы чрезвычайных ситуаций, произошло факельное горение пирогаза. Сообщение в ГСЧС поступило в 21:09.

"Подразделения ГСЧС с помощью лафетных стволов осуществляли охлаждение соседних зданий. От Управления ГСЧС в области было привлечено 18 единиц техники и около 90 человек личного состава", — написала пресс-секретарь управления ГСЧС в области Светлана Бабушкина.

Светлана Бабушкина

Светлана Бабушкина

Светлана Бабушкина

Местные жители также активно комментируют ситуацию в соцсетях.

"Специально для "а что химия не вредная", или "химия не атомный реактор". Почитайте о всех видах химических веществ, которые выпускает химзавод Калуша", — написал пользователь Instagram kalush.gram.

Стоит отметить, это не первое ЧП вокруг “Карпатнефтехима”. Ранее OBOZREVATEL уже писал, что в июне 2017 года местные жители массово жаловались на ухудшение экологической ситуации.

"В связи с проведением 07.06.-08.06.2017 г. пусконаладочных работ на производстве полиолефинов ООО "Карпатнефтехим" имели место аварийные залповые выбросы, из-за чего жители города Калуш и с. Мостыще ощутили в воздухе неприятный запах", — сообщалось на сайте Калушской РГА.

Карта Калуша

Известно также, что жители с. Мостыще неоднократно жаловались на загрязнение ручья Фурнылив. Недавно в этой связи лабораторным центром Минздрава были отобраны образцы воды из ручья для проведения параллельных санитарно-химических исследований.

Ранее OBOZREVATEL уже писал:

Нардеп Андрей Инванчук недавно засветился в скандальной поездке в Мексику вместе с одиозным олигархом Павлом Фуксом;

К тому же, нардеп является бизнес-партнером народного депутата Виталия Хомутынника и скандального олигарха Фукса, который зарабатывает миллионы на киевской подземке;

Вместе с ними он участвует в схемах вокруг "Укрспирта", "Укрлеса" и Duty Free. В последней махинации с Duty Free в "Борисполе" задействован и другой его партнер Артур Гранц;

Возможность зайти в Duty Free, они получили от одесских бизнесменов Кауфмана и Грановского в обмен на поддержку табачного бизнеса "Мегаполис";

За 2017 нардеп Иванчук также несколько десятков раз пользовался частными и рейсовыми самолетами, которые обошлись в 150 тысяч евро не были внесены в декларацию;

Ранее стало известно, что нардеп фиктивно развелся с женой, на которую переписал все свое имущество после скандала с задержанием одиозного нардепа Николая Мартыненко.

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