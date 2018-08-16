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"Горим!" В Крыму вспыхнул новый "адский" пожар

14.5тЧитать новость на украинском

В оккупированном Россией Крыму под Ялтой в четверг, 16 августа, вспыхнул новый крупный пожар в ущелье Уч-Кош.

Как сообщается в Facebook на странице "МЧС Крыма", возгорание произошло около 15:20. Загорелся лес недалеко от предыдущего места пожара.

"Загорание произошло в труднодоступном скальном месте на гребне хребта, приблизительно на площади от 300 до 500 кв. м. Также загорание сопровождается сильным задымлением. Кроме того, тушение в ущелье осложняется сильным ветром", – написано в сообщении.

Отмечается, что пока что угрозы населенным пунктам нет. Пожарные планируют взять место загорания в кольцо, чтобы не допустить его распространения на большую территорию до темного времени суток.

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"Ялта. Горим. Такая вот стабильность", - написал в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым, прикрепив сообщение местных жителей, которые подтвердили, что новое ЧП произошло не в том месте, где возникло первое масштабное возгорание.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий пожар в Крыму успели снять с высоты птичьего полета.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
УкраинаЯлта
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Комментарии на сайте не модерированы
Билан Людмила
Билан Людмила
Самое страшное проклятие, чтоб ты жил на все свои мозги, и тебе никто ничего не подсказывал. Я бы добавила, чтобы крым всю жизнь жил как русские.
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Попова Ольга
Попова Ольга
Билан Людмила, ТВОИ СЛОВА К БОГУ ! АМИНЬ !
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Вот до чего рашисты довели !!! А ведь за 25 лет независимости Крым ни разу не горел!!! Тут что не чисто!! Возможно рашисты сжигают жертв массовых репрессий!!!
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
Шмурдяк Тарас, Ты дебил или просто гуглом пользоваться не умеешь? https://www.youtube.com/watch?v=uoH4sQM4U9o https://www.unian.net/society/61063-kto-podjeg-kryim.html
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Бог Хохлов
Бог Хохлов
предполагаю что роксоланка и поджигает, надо её к сенцову в палату
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Попова Ольга
Попова Ольга
Бог Хохлов, ДОЛЖНО ГОРЕТЬ КАК В ПАРАШЕ --ЯРКО ,ДОЛГО И ДО ВЫЖЖЕННЫХ КАМНЕЙ !!
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