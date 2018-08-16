"Горим!" В Крыму вспыхнул новый "адский" пожар

В оккупированном Россией Крыму под Ялтой в четверг, 16 августа, вспыхнул новый крупный пожар в ущелье Уч-Кош.

Как сообщается в Facebook на странице "МЧС Крыма", возгорание произошло около 15:20. Загорелся лес недалеко от предыдущего места пожара.

"Загорание произошло в труднодоступном скальном месте на гребне хребта, приблизительно на площади от 300 до 500 кв. м. Также загорание сопровождается сильным задымлением. Кроме того, тушение в ущелье осложняется сильным ветром", – написано в сообщении.

Отмечается, что пока что угрозы населенным пунктам нет. Пожарные планируют взять место загорания в кольцо, чтобы не допустить его распространения на большую территорию до темного времени суток.

"Ялта. Горим. Такая вот стабильность", - написал в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым, прикрепив сообщение местных жителей, которые подтвердили, что новое ЧП произошло не в том месте, где возникло первое масштабное возгорание.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий пожар в Крыму успели снять с высоты птичьего полета.