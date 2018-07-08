"Гореть вам в аду!" Умер объявивший в больнице голодовку экс-боец АТО

В ночь с 7 на 8 июля в Кривом Роге в 16-й больнице умер демобилизованный боец АТО Владимир Близнюк, который в конце июня объявил в больнице голодовку.
Мужчина утверждал, что ему не оказывают медицинскую помощь из-за отсутствия денег на лечение, пишет "1kr.ua".
"Горите в аду!" - обращался экс-боец в послании к руководству украинского Минздрава. Его заявление публиковали местные издания.
В то же время, главврач 16-й городской больницы Игорь Криштопа рассказал журналистам, что, скорее всего, причиной смерти бойца стала якобы печеночная недостаточность из-за приема наркотиков. Заявления Близнюка о голодовке медики назвали провокацией и заверили, что необходимую помощь он получал.
Однако родные и друзья опровергают их слова.
До демобилизации мужчина воевал в зоне АТО в составе 17-й танковой бригады.
Также Близнюк был активным общественным деятелем. У него была общественная организация "Стальное братство". Криворожанин писал стихи, посвященные воинам АТО, ухаживал за стелой погибших героев.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский доброволец батальона "Айдар" Максим Копылов скончался от тяжелой болезни.
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