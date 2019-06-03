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"Горела даже земля": легендарный "Сумрак" рассказал жуткую правду об Иловайске

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Во время обороны Саур-могилы в 2014 году бойцы ВСУ на несколько дней остались без еды и воды. Кроме того, при попытке прорыва к своим группировкам они буквально должны были идти через сплошной огонь – россияне устроили Иловайский котел.

Об этом рассказал Герой Украины, генерал-майор ВСУ, директор Киевского военного лицея имени Ивана Богуна Игорь Гордийчук ("Сумрак") в эфире телеканала "Прямой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Игорь Гордийчук

Игорь Гордийчук

Скриншот видео

"Воды не было вообще все 10 дней. Потом и еды не было. Те пайки, которые были, они все зацвели, так как это жара 28-30 градусов. Мы пили из луж грязную воду. И получали от этого заражения", – вспоминает легендарный защитник Украины.

Кроме того, добавил он, в определенный момент бойцы на Саур-могиле потеряли связь с теми, кто находился на других позициях, и даже не подозревали, что оказались в кольце Иловайского котла. Поэтому им пришлось прорывать его вслепую и с готовностью лишить себя жизни в случае необходимости.

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"Мы тогда не понимали, что это Иловайский котел. Все пылало, все горело, земля. Россияне перемолотили Саур-могилу полностью. И вокруг все дома, улицы, села – все горело, все пылало. Тогда лето было – эта пашня, подсолнухи, пшеница, кукуруза – где бы, куда мы не шли, все горело. Кругом разбита техника, пушки. Мы понимали, что так или иначе нам варианты – или прорываться, или сдаваться, или взорвать себя гранатами. У каждого выбор был", – сказал Гордийчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гордийчук заявил, что украинским военным удалось уберечь Украину от "блицкрига" Владимира Путина очень большой ценой и большими потерями. По его словам, Путин, если бы мог, был бы уже в Киеве. Но его остановили ВСУ.

Также "Сумрак" рассказывал, что во время боев за Саур-могилу украинские военные очень ждали помощи от США.

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Читайте все новости по теме "Бои за Иловайск" на OBOZREVATEL.

Темы
Бои за ИловайскВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Игорь Гордийчук (Сумрак)
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
"Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка...замшевая… Три. Куртки" (с)
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Легендарный сумрак... Ну вы и колхоз... Это просто пи..дец.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
А свинорусы удивляются...почему нас в Украине не любят. И почему не хотят мириться! Мышебратья
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Себостьян Прейро, почему? Нас любят в Украине.
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