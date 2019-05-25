"Гордится своим детищем": известный блогер рассказал о прощальном визите Суркова на Донбасс

Помощник президента России Владислав Сурков, который является куратором войны на Донбассе, 24 мая посетил временно оккупированный Донецк.

Это, по неподтвержденной информации, произошло после решения россиянина уйти со своей должности, сообщил блогер с ником "Фашик Донецкий" в личном Telegram-аккаунте.

"Говорят, что Сурков очень гордится своим детищем – дыныры", – написал блогер, напомнив, что помощник Владимира Путина является кумом убитого главаря "Донецкой народной республики" Александра Захарченко.

Сурков и Путин РИА Новости

"Самое эпичное то, что именно люди Суркова препятствовали расследованию убийства Захараста (Захарченко. – Ред.), ибо все указывало на исполнителей из РФ, на ЧВК "Вагнер", – добавил "Фашик Донецкий".

По его информации, новыми кураторами "ДНР" могут стать бывший посол России в Беларуси Михаил Бабич и советник ликвидированного Захарченко Александр Казаков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Помощник Путина Владислав Сурков неизменно занимался кураторством самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" с 2014 года, когда Россия оккупировала восток Украины.

В начале мая российский проект WarGonzo,который поддерживает боевиков на Донбассе, со ссылкой на источник в Администрации президента РФ подтвердил, что Сурков продолжает курировать "Л/ДНР".

Ранее же некоторые СМИ писали, что Сурков, вероятнее всего, покинул пост главного куратора непризнанных "Л/ДНР", и его место вновь предложили Михаилу Бабичу.

Информация о его отставке появлялась уже не один раз. Одной из причин называли то, что он стал слишком опасным для президента РФ.

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