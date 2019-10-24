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25 октября • обновлено в 00:49
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Убийства на Майдане: Горбатюк рассказал о разговоре с Зеленским

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Уволенный начальник управления спецрасследований Генпрокуратцры Сергей Горбатюк заявил, что президент Украины Владимир Зеленский назвал расследование дел расстрелов на Майдане необъективным.

Причиной глава государства в личном разговоре с экс-прокурором ГПУ посчитал то, что не были раскрыты убийства правоохранителей, передает "Громадське" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так Горбатюк рассказал, что говорил с Зеленским и Русланом Рябошапкой, когда последний еще не был генпрокурором. Они хотели услышать, "какие результаты и проблемы расследования, почему оно необъективно".

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Горбатюк рассказал о разговоре с Зеленским о делах Майдана

Горбатюк рассказал о разговоре с Зеленским о делах Майдана

"Однобоко, по мнению Зеленского, так как не расследуются убийства правоохранителей", – пояснил Горбатюк.

По его словам, встреча закончилась "оптимистично". "Президент завершил ее словами: ваши дела должны расследоваться, и должна быть вам предоставлена помощь", – сказал Горбатюк.

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Тема
Расстрелы на Майдане
Персоны
Сергей Горбатюк Владимир Зеленский Руслан Рябошапка
Место
Украина
Тег
Майдан
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