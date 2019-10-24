Убийства на Майдане: Горбатюк рассказал о разговоре с Зеленским

Уволенный начальник управления спецрасследований Генпрокуратцры Сергей Горбатюк заявил, что президент Украины Владимир Зеленский назвал расследование дел расстрелов на Майдане необъективным.

Причиной глава государства в личном разговоре с экс-прокурором ГПУ посчитал то, что не были раскрыты убийства правоохранителей, передает "Громадське" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так Горбатюк рассказал, что говорил с Зеленским и Русланом Рябошапкой, когда последний еще не был генпрокурором. Они хотели услышать, "какие результаты и проблемы расследования, почему оно необъективно".

Горбатюк рассказал о разговоре с Зеленским о делах Майдана

"Однобоко, по мнению Зеленского, так как не расследуются убийства правоохранителей", – пояснил Горбатюк.

По его словам, встреча закончилась "оптимистично". "Президент завершил ее словами: ваши дела должны расследоваться, и должна быть вам предоставлена помощь", – сказал Горбатюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Об увольнении Горбатюка стало известно 23 октября. По словам бывшего сотрудника ГПУ, ему сообщили об этом по телефону. Горбатюк пообещал обжаловать решение.

Горбатюк заявил, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка счел дело об организованной преступной группировке экс-президента Виктора Януковича выдумкой его предшественника Юрия Луценко.

Также экс-прокурор ГПУ сказал, что расследование дел Майдана приостановлено.

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