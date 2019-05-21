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"Гопник пришел к успеху!" Жена Пушилина разозлила сеть дорогим аксессуаром 

6.1тЧитать материал на украинском

Супруга главаря "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина Ирина показалась на публике с сумкой от Gucci, чем вызвала гнев в сети.

Фотографии жены с дорогим аксессуаром разместил в своем Instagram Пушилин. Снимки были сделаны в Ростове-на-Дону (Россия) на турнире по смешанным единоборствам (ММА).

Согласно сайту Gucci, такая сумка из коллекция Sylvie стоит 2790 евро. Пользователи стали задавать вопросы главарю "ДНР", откуда деньги на такие дорогие вещи.

"Гопник пришел к успеху!" Жена Пушилина разозлила сеть дорогим аксессуаром 
"Гопник пришел к успеху!" Жена Пушилина разозлила сеть дорогим аксессуаром 
"Гопник пришел к успеху!" Жена Пушилина разозлила сеть дорогим аксессуаром 

"Пушилин выставил в своем Instagram фотку жены с сумочкой от Gucci за 2790 евро. Вчерашний гопник из Макеевки пришел к успеху. Вот кто не зря сходил на "референдум" в 2014-м. Это нищие, обманутые пенсионеры умирают в очередях на КПП. А у "элиты ДНР" все хорошо. Славься, республика!" — отметил журналист Денис Казанский.

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"Гопник пришел к успеху!" Жена Пушилина разозлила сеть дорогим аксессуаром 

"Тот случай, когда торба на порядок дороже бабы", "У них жизнь так быстротечна, что самое дорогое нужно носить всегда с собой", "Это цинично", "Такие вещи нужно распечатывать и раздавать на КПП", "Зато разграбили Донецк и принесли разруху", — добавили пользователи.

"Гопник пришел к успеху!" Жена Пушилина разозлила сеть дорогим аксессуаром 

Как сообщал OBOZREVATEL, на турнире Пушилин также встретился с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. На соревнованиях они сели рядом и "доверительно беседовали".

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Персона
Денис Пушилин
Тег
Новости ДНР
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Факторович Фактор
Факторович Фактор
Какие нах "гуси",Дениска,ты чё,головой в сосну уебался ? :-)))))) .Такого "гуччи" клепают не то что сотнями тыщ в Китае- ТОННАМИ !!!. Нахуй ......ю городить и опускаться до уровня эдички басурина ,не гони :-)
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Червоносенко Венцеслав
Червоносенко Венцеслав
нет, ну а что, первая леди супер-державы должна, как задрипанка одеваться? ей завтра на приемы к Мелани Трамп, бабе Ангеле, Елизавете Второй, наконец... не завидуйте, терпите..
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