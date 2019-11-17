Google "отдал" Крым России: всплыл скандальный факт

В Google-картах аннексированный Крым обозначили, как часть России, а не Украины.
На это обратила внимание украинская журналистка Виктория Лисетская, переехавшая в Лос-Анджелес, опубликовав скриншот на своей странице в Facebook.
"Кто мне подскажет – давно Гугл от нас Крым отрезал? Я что-то пропустила, или это только, если заходишь из другой страны", – была озадачена она.
В США Google показывает Крым российским
Фото: Виктория Лисетская
В комментариях некоторые пользователи отметили, что при использовании Google-карты в Великобритании, ситуация аналогичная. Тем не менее, в украинском сегменте интернета полуостров не указан, как российский.
"Интересно, у меня все нормально", "У меня зрады тоже нет, значит, вопрос региональных настроек телефона", – прокомментировали в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в скандал попал Monobank, опубликовав карту Украины, на которой нет аннексированного Крыма.
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