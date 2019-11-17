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17 ноября • обновлено в 18:25
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Google "отдал" Крым России: всплыл скандальный факт

1.6т
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В Google-картах аннексированный Крым обозначили, как часть России, а не Украины.

На это обратила внимание украинская журналистка Виктория Лисетская, переехавшая в Лос-Анджелес, опубликовав скриншот на своей странице в Facebook.

"Кто мне подскажет – давно Гугл от нас Крым отрезал? Я что-то пропустила, или это только, если заходишь из другой страны", – была озадачена она.

В США Google показывает Крым российским

В США Google показывает Крым российским

Фото: Виктория Лисетская

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В комментариях некоторые пользователи отметили, что при использовании Google-карты в Великобритании, ситуация аналогичная. Тем не менее, в украинском сегменте интернета полуостров не указан, как российский.

Google "отдал" Крым России: всплыл скандальный факт

"Интересно, у меня все нормально", "У меня зрады тоже нет, значит, вопрос региональных настроек телефона", – прокомментировали в сети.

Google "отдал" Крым России: всплыл скандальный факт

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в скандал попал Monobank, опубликовав карту Украины, на которой нет аннексированного Крыма.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Google
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Кор Павел
Кор Павел
Хоть тут и трут сообщения, но Крым это Россия, уже как 250 лет
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Зачем она переехала в в Лос-Анджелес? Пусть возвращается в процветающую Украину и смотрит на украинский Крым с украинского IP.
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
Крым это Россия о чем может быть речь
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Кор Павел
Кор Павел
Жирнов Влад,!!!!
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