Google оскандалился рекламой "ДНР"

Поисковик Google попал в скандал из-за рекламы различных приложений для жителей террористической "ДНР".

Так, речь идет о рекламе пассажирских перевозок в "ДНР", сервисах такси и новостных порталах оккупантов. На это обратил внимание на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Искренние поздравления с праздниками, Google! Как там у вас, случайно на ваших картах еще не появилась карта террористической организации "дырляндии"? Вот такая и вся ваша политика", – возмутился защитник Украины.

Реклама "ДНР" в Google Facebook Штирлиц - блог

Реклама "ДНР" в Google Facebook Штирлиц - блог

Реклама "ДНР" в Google Facebook Штирлиц - блог

Реклама "ДНР" в Google Facebook Штирлиц - блог

В комментариях под постом украинцы также возмутились беспринципностью сотрудников популярного поисковика, которые позволяют себе сотрудничать с оккупационными режимами.

"Я в шоке. С этим нужно что-то делать", "Всем этим гуглам до одного места, кого и что пихать в свой маркет. Главное, что бабло им капает, они и от "Аль-Каиды" разработки всунут", "Нужно писать жалобы", – возмущаются в комментариях.

Google

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее разгорелся скандал из-за того, популярный в мире китайский интернет-магазин AliExpress попался на беспрепятственной продаже символики террористической "ДНР".

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