Google оскандалился рекламой "ДНР"

Поисковик Google попал в скандал из-за рекламы различных приложений для жителей террористической "ДНР".
Так, речь идет о рекламе пассажирских перевозок в "ДНР", сервисах такси и новостных порталах оккупантов. На это обратил внимание на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).
"Искренние поздравления с праздниками, Google! Как там у вас, случайно на ваших картах еще не появилась карта террористической организации "дырляндии"? Вот такая и вся ваша политика", – возмутился защитник Украины.
Реклама "ДНР" в Google
Facebook Штирлиц - блог
Реклама "ДНР" в Google
Facebook Штирлиц - блог
Реклама "ДНР" в Google
Facebook Штирлиц - блог
Реклама "ДНР" в Google
Facebook Штирлиц - блог
В комментариях под постом украинцы также возмутились беспринципностью сотрудников популярного поисковика, которые позволяют себе сотрудничать с оккупационными режимами.
"Я в шоке. С этим нужно что-то делать", "Всем этим гуглам до одного места, кого и что пихать в свой маркет. Главное, что бабло им капает, они и от "Аль-Каиды" разработки всунут", "Нужно писать жалобы", – возмущаются в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее разгорелся скандал из-за того, популярный в мире китайский интернет-магазин AliExpress попался на беспрепятственной продаже символики террористической "ДНР".
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