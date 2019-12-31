Главная Новости
31 декабря • обновлено в 11:11
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Google оскандалился рекламой "ДНР"

1.1т
Читать материал на украинском

Поисковик Google попал в скандал из-за рекламы различных приложений для жителей террористической "ДНР".

Так, речь идет о рекламе пассажирских перевозок в "ДНР", сервисах такси и новостных порталах оккупантов. На это обратил внимание на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Искренние поздравления с праздниками, Google! Как там у вас, случайно на ваших картах еще не появилась карта террористической организации "дырляндии"? Вот такая и вся ваша политика", – возмутился защитник Украины.

Реклама "ДНР" в Google

Реклама "ДНР" в Google

Facebook Штирлиц - блог

Реклама "ДНР" в Google

Реклама "ДНР" в Google

Facebook Штирлиц - блог

Новости
Google "отдал" Крым России: всплыл скандальный факт
Реклама "ДНР" в Google

Реклама "ДНР" в Google

Facebook Штирлиц - блог

Реклама "ДНР" в Google

Реклама "ДНР" в Google

Facebook Штирлиц - блог

В комментариях под постом украинцы также возмутились беспринципностью сотрудников популярного поисковика, которые позволяют себе сотрудничать с оккупационными режимами.

"Я в шоке. С этим нужно что-то делать", "Всем этим гуглам до одного места, кого и что пихать в свой маркет. Главное, что бабло им капает, они и от "Аль-Каиды" разработки всунут", "Нужно писать жалобы", – возмущаются в комментариях.

Google

Google

Google оскандалился рекламой "ДНР"

Google оскандалился рекламой "ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее разгорелся скандал из-за того, популярный в мире китайский интернет-магазин AliExpress попался на беспрепятственной продаже символики террористической "ДНР".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
Google ДНР
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
10
5
Смешно
0
Интересно
5
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
И правда безобразие. Гугл обязан рекламировать пользу ассоциации Украины с ЕС, например введение абонплаты для населения за газораспределительные сети.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги