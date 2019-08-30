Гонтареву сбила машина в Лондоне: первые подробности

Экс-председателя Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву в Лондоне (Великобритания) сбил автомобиль.

Об этом она сообщила в комментарии LIGA.net, отметив, что находится на лечении в больнице.

"Меня в понедельник днем (26 августа. - Ред.) на пешеходном переходе в центе Лондона сбила машина и я теперь в госпитале. Сейчас полиция проводит расследование: это несчастный случай или угрозы начали реализовываться", - отметила Гонтарева.

Валерия Гонтарева "Єдність"

Также она сообщила, что получила серьезные травмы.

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"Травмы серьезные - переломы костей стопы. Уже сделали во вторник первую операцию, жду вторую", - уточнила Гонтарева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее єкс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что олигарх Игорь Коломойский угрожает ей.

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