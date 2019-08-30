Гонтареву сбила машина в Лондоне: первые подробности

Экс-председателя Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву в Лондоне (Великобритания) сбил автомобиль.
Об этом она сообщила в комментарии LIGA.net, отметив, что находится на лечении в больнице.
"Меня в понедельник днем (26 августа. - Ред.) на пешеходном переходе в центе Лондона сбила машина и я теперь в госпитале. Сейчас полиция проводит расследование: это несчастный случай или угрозы начали реализовываться", - отметила Гонтарева.
Валерия Гонтарева
"Єдність"
Также она сообщила, что получила серьезные травмы.
"Травмы серьезные - переломы костей стопы. Уже сделали во вторник первую операцию, жду вторую", - уточнила Гонтарева.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее єкс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что олигарх Игорь Коломойский угрожает ей.
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