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17 сентября • обновлено в 08:34
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Гонтаревой сожгли дом: появилось видео с места ЧП

3.1т Читать материал на украинском

В сети появилось видео с пылающим домом экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.

Кадрами поделился журналист Петр Шевченко на своей странице в Facebook. На видео видно, что огонь охватил огромную территорию.

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Пожарные не смогли справиться с пламенем – дом Гонтаревой и участок выгорели дотла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в центре Киева сожгли машину невестки Гонтаревой. ЧП произошло в ночь на 5 сентября.

До этого, в августе, Гонтареву сбила машина в Лондоне. У нее диагностировали переломы костей стопы.

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Персона
Валерия Гонтарева
Место
Украина
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