Гонтаревой сожгли дом: появилось видео с места ЧП

В сети появилось видео с пылающим домом экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.
Кадрами поделился журналист Петр Шевченко на своей странице в Facebook. На видео видно, что огонь охватил огромную территорию.
Пожарные не смогли справиться с пламенем – дом Гонтаревой и участок выгорели дотла.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в центре Киева сожгли машину невестки Гонтаревой. ЧП произошло в ночь на 5 сентября.
До этого, в августе, Гонтареву сбила машина в Лондоне. У нее диагностировали переломы костей стопы.
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