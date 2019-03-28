Гонтарева, Ложкин, Стеценко и Филатов не являются подозреваемыми — ГПУ

Сообщение Генеральной прокуратурой о подозрении Валерии Гонтаревой, Борису Ложкину, Константину Стеценко, Алексею Филатову было осуществлено с нарушением процессуального законодательства.

Об этом в Facebook сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко сообщил, что сообщения о подозрении Гонтаревой, Ложкину, Стеценко и Филатову требовали наличия достаточных доказательств, поручения старшего группы прокуроров и личного вручения.

"Ни одно из этих требований не было соблюдено прокурором Константином Куликом. Следовательно, указанные лица не считаются подозреваемыми в понимании ст. 42 УПК. Правовую оценку действий прокурора Кулика предоставит ГБР. Предвыборная лихорадка явно портит людей", — написал он.

Накануне появилась информация, что Генеральная прокуратура Украины завершила расследование против беглого олигарха Сергея Курченко, и в связи с этим объявила подозрения и экс-главе Администрации президента Борису Ложкину, бывшей главе Национального банка Валерии Гонтаревой и действующему замглавы Администрации президента Алексею Филатову. Их всех якобы подозревают в причастности к отмыванию миллиардов гривен "семьи" Виктора Януковича.

Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что отмывание денег для Януковича стало возможным благодаря множественным особо тяжким преступлениям. По его словам, по делу Курченко подозреваются 98 чиновников, а в отношении 42 лиц уголовные производства уже направлены в суд для рассмотрения по существу.

Валерия Гонтарева korrespondent.net

Ложкин Борис LIGA.net

Филатов Алексей LIGA.net

Константин Стеценко Comments.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее All Jazeera, ссылаясь на судебное решение Краматорского районного суда, заявляла, что инвестиционная компания ICU, совет директоров которой возглавляла Гонтарева, якобы помогала беглому экс-президенту Виктору Януковичу вывести из Украины $1,5 миллиарда в период с 2012 по 2014 года.

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