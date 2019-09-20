Гонтарева и $1,5 млрд Януковича: в прямом эфире у Шустера озвучили громкое обвинение Луценко

Народный депутат от фракции "Батьківщина" Сергей Соболев обвинил бывшего генерального прокурора Юрия Луценко в том, что тот намеренно засекретил дело о выводе денег беглого экс-президента Виктора Януковича.

Подробностями поделился он в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 20 сентября. Речь идет о 1,5 миллиарда долларов.

"Почему он так настаивал? Да потому что там прямо названы 6 офшорных компаний, через которые благодаря ICU, которой руководила Гонтарева, вывели эти средства окружения Януковича", – сказал Соболев.

У Шустера озвучили громкое обвинение Луценко

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2017 года Краматорский суд конфисковал 1,5 миллиарда долларов режима беглого экс-президента.

В 2018 году появилась информация, что выводить деньги якобы помогала компания экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

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