Смертельные гонки и резонансные ДТП в Украине: как остановить убийц за рулем

В воскресенье, 24 марта, в Одессе произошло страшное ДТП. Автомобиль BMW X6 на скорости врезался в припаркованную машину, затем влетел в столб и загорелся. В результате происшествия погибли 22-летний водитель авто и 33-летняя пассажирка.

К сожалению, смертельные ДТП на дорогах происходят в нашей стране регулярно. Ежедневно в городах гибнут десятки людей лишь из-за того, что кто-то не соблюдает ПДД.

Какова ситуация на самом деле и как решить проблему — подробнее в материале OBOZREVATEL.

Смертельная гонка

Трагедия произошла на проспекте Шевченко в Одессе. Дело в том, что два автомобиля BMW X6 и Porsche устроили автомобильные гонки. Водитель BMW, двигаясь в направлении проспекта Гагарина, не справился с управлением и столкнулся с припаркованным автомобилем Hyundai Sonata, после чего совершил наезд на опору линии электропередач.

В результате столкновения, пассажирка авто 33-летняя Виктория Кравченко погибла на месте, а 22-летний водитель Шамиль Гаджиев был доставлен в реанимацию, где впоследствии скончался.

Уже известно, что Виктория Кравченко была дочерью известного одесского бизнесмена Валерия Кравченко (владельца клиники пластической хирургии “Доктор Моцарт”, а ранее и отеля “Моцарт”). У погибшей Виктории осталось двое детей.

Виктория Кравченко

Виктория Кравченко

Виктория и Валерий Кравченко

Кроме того, как пишут СМИ, девушка была дальней родственницей американского актера Сильвестра Сталлоне. Ее отец Валерий является дальним родственником матери Сильвестра, Жаклин Сталлоне.

"Я — племянник Жаклин Сталлоне по одному из родственных ответвлений, которое она сумела отследить. С тех пор, как нашли друг друга, мы поддерживаем отношения", — говорил ранее Валерий Кравченко в одном из своих интервью.

Вторая жертва ДТП — водитель автомобиля BMW Шамиль Гаджиев. Он был сыном предпринимателя Газанфара Гаджиева.

OBOZREVATEL выяснил из открытых реестров, что отец погибшего является совладельцем ООО "Луч". Компания занимается организацией отдыха и развлечений, недвижимостью, ресторанами, доставкой продуктов.

К тому же Газанфар Гаджиев является совладельцем компании "Метрлюкс", которая специализируется на сельском хозяйстве — выращивание зерновых, овощей. В поле их деятельности входит птицеводство, производство мукомольной и крупяной продукции, продажа хлеба и кондитерских изделий.

Также его брат Рамиль Гаджиев является чемпионом мира по боксу. Издание "Думская" пишет, что брат погибшего засветился в громком скандале еще в 2015 году. Тогда в одесском ресторане "Шу шу" полиция проводила обыски, якобы там собрались члены кавказской криминальной группировка. Среди посетителей оказался и брат-боксер, который возмутился действиям силовиков в масках. Его якобы избили. В результате никто не был задержан, нашли несколько ножей и пакетик с белым порошком.

Шамиль Гаджиев на своем авто

instagram.com/ramil_gg__

instagram.com/ramil_gg__

instagram.com/ramil_gg__

instagram.com/ramil_gg__

Исходя из "Базы данных" госномеров, автомобиль Гаджиев купил в июне 2018 года. При этом само авто 2015 года выпуска.

Убийцы на дорогах уходят от ответственности

Резонансные ДТП, к сожалению, дело для Украины обычное. Пример тому - смертельная авария с участием Елены Зайцевой в Харькове. В тот трагический день в октябре 2017 года внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто, в результате чего погибло 6 человек. Судебная эпопея в этом деле длилась больше года и закончилась 10-летним тюремными приговорами для Зайцевой и другого участника ДТП Геннадия Дронова.

А в середине февраля 2019 года BMW X5 M на огромной скорости (не менее 200 км/ч) протаранил такси Daewoo. От удара Lanos отскочил в отбойник и моментально вспыхнул: водителя успели вытащить из автомобиля, а пассажир сгорел внутри. Из-за высокой скорости у автомобиля попросту лопнуло колесо. При этом виновнику аварии удалось сбежать еще до приезда полиции.

18 марта в центре Киева произошла еще одна показательная авария. Водитель автомобиля Chevrolet на высокой скорости ехал со стороны станции метро "Почайна" в сторону станции метро "Шулявская". В какой-то момент водитель не справился с управлением, въехал в Fiat, затем в Mitsubishi, а затем уже в маршрутный автобус "Богдан", после чего задымился. Спидометр Chevrolet остался на отметке 160 км/ч, но точную скорость сможет установить только следствие.

11 марта в Киеве на улице Привокзальной легковое авто Citroen сбило на дороге мать с ребенком, после чего врезалось в "Жигули". По словам очевидцев, женщина с маленькой девочкой вышли из трамвая и переходили дорогу рядом с переходом, но не по нему. В это время водитель Citroen не успел остановиться и влетел в пешеходов.

Стоит вспомнить и скандальное ДТП с участием киевского мажора Станислава Толстошеева. Так, 9 января 2016 года в Киеве возле метро "Левобережная" внедорожник Mercedes влетел в здание стоматологии, пробив стену заведения. В том ДТП насмерть была сбита случайная женщина-пешеход.

Защита Толстошеева утверждает, якобы парню (Толстошеев 1995 года рождения) попросту стало плохо за рулем и он потерял контроль над своим авто. По утверждению отца парня Андрея Толстошеева (бизнесмена из Донецкой области), его сын имеет проблемы с сердцем. Несмотря на громкий резонанс вокруг трагичного ДТП, Толстошеев находится на свободе.

Авария с участием Толстошеева

В ход идет полиция

Неутешительная статистика ДТП на украинских дорогах должна пугать не только рядовых украинцев, но и прежде всего правоохранительные органы. По информации Департамента патрульной полиции, только в январе 2019 года в Киеве произошло 3 тысячи аварий, в которых погибли 9 человек и 130 человек получили травмы.

При этом из-за превышения скорости в столице в январе произошло 472 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 17 человек. По факту быстрая езда - одна из главных причин огромного количества ДТП.

В том числе и поэтому с 25 марта патрульная полиция увеличила количество устройств TruCam, которые будут измерять скорость движения авто на дорогах Украины. По словам заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого, на украинских дорогах будут работать 75 камер наблюдения.

"С понедельника еще 25 приборов будет использоваться патрульной полицией для измерения скорости движения. Общее количество приборов, которые будут использоваться - 75 штук", — подчеркнул полицейский.

Карта размещения TruCam

Министр внутренних дел Арсен Аваков также анонсировал, что уже в 2019 году заработает автоматическая видеофиксация нарушений правил дорожного движения — штрафы будут очень высокими.

"Почти все готово, нам не хватает маленьких деталей — одного постановления Кабмина и одной маленькой поправки в парламенте. Думаю, в этом году мы все включим, и по всей стране сначала заработает 30 камер, потом 50, потом 150", — сказал Аваков.

Всего же, по словам министра, на дорогах страны будет около 1000 камер.

По мнению страхового юриста Дениса Колеушко, в Украине нужно прежде всего создать работающую систему наказаний за нарушения ПДД. Возможно перенять и европейский опыт — внедрить штрафные баллы.

"У нас низкая ответственная за нарушение ПДД. Второй момент, нет реального механизма исполнения наказания. Люди, которые имеют 30-40 неоплаченных штрафов, продолжают и дальше ездить. Нам нужно внедрить механизм лишения прав за определенное количество правонарушений. Нужен механизм штрафных баллов, как в Европе, который будет давать возможность лишать прав неадекватного человека.

И самое важное — действенный механизм взыскания штрафов. Их очень много, но никто не заставляет его де-юре платить. Нужно чтобы исполнительная служба работала адекватно и могла даже забрать авто у злостного нарушителя", — пояснил Колеушко в комментарии OBOZREVATEL.

Фактически только усиление ответственности, штрафы и реальные тюремные сроки смогут качественного изменить ситуацию.

Смотрите видео по теме:

Ранее OBOZREVATEL детально расписывал, что Верховная Рада могла сделать шаг навстречу безопасному дорожному движению еще в декабре 2018 года, приняв закон об увеличении штрафов за непристегнутый ремень. Но, к сожалению, в тот момент политические интриги нардепов так и не позволили найти компромисс.

Вторая попытка со стороны нардепов может быть уже до конца этого года, ведь в марте группа нардепов предложила увеличить штрафы за непристегнутый ремень в 10 раз. Отдельно будут наказывать и тех водителей, которые пренебрегают безопасностью детей. Детально об этой инициативе OBOZREVATEL писал здесь.

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